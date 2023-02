La compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski firmó ayer un convenio de colaboración con Down Coruña para contribuir a la inclusión y diversidad de las personas con síndrome de Down. Lo hizo de mano de su directora de Sostenibilidad y Comunicación Corporativa, Gabriela González, quien estuvo acompañada por el presidente de Down Coruña, Ricardo Santos, y por su director ejecutivo, Manuel Rego, en la sede de la entidad.