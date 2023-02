A Fundación Rosalía de Castro e a Xunta conmemoraron onte o 186º aniversario do nacemento da poeta galega.

Os actos comezaron coa lectura de poemas da autora no Instituto Camilo José Cela de Padrón. Despois, tivo lugar unha ofrenda floral á autora na praza de Vigo de Compostela con música dos Carapaus. Alí, o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, e o director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, expresaron unhas palabras.

Xa no Hostal dos Reis Católicos, houbo lectura de poemas así como do limiar de Follas Novas a cargo de persoeiros como o presidente da RAG, Victor Freixanes, e a presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez.