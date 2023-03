Derek Flynn, un vendedor de zapatos jubilado de 88 años, se ha convertido en toda una sensación en Benidorm gracias a las redes sociales. Después de que su amigo Nigel Hobdey publicara una foto suya en un grupo de Facebook pidiendo a la gente que lo "cuidaran", Derek se ha convertido en el alma de la fiesta en la capital turística de la Costa Blanca, con fans "acosándolo" y mujeres cayendo rendidas a sus pies.

"Está en forma pero, al igual que yo, a veces olvida dónde está, pierde las llaves...", comentaba en la publicación su amigo antes de pedir a la gente que si lo veían "lo saludaran" porque es "un tipo muy majo". El post se compartió en el grupo Benidorm Seriously, que cuenta con 162,4 mil seguidores, y las redes sociales obraron su magia. Su petición se viralizó de tal modo que hoy Derek es famoso en la localidad.

Su amigo Nigel se equivocó en la edad en su primer mensaje de Facebook (puso 86 años y tiene dos más), pero eso no ha impedido que se convierta en toda una celebridad online.

A pesar de necesitar un cuidador para moverse sin obstáculos, Derek, viudo y padre de cinco hijos, no se queja aunque haya tenido que posar ya para más de 2.000 selfies. El octogenario se siente abrumado por la atención que recibe y se pregunta cómo es posible que lo reconozcan.

Derek, originario de Rhyl, Gales del Norte, pagó 1.200 libras esterlinas (algo más de 1300 euros) por unas vacaciones de 21 días en Benidorm. Aunque no tiene un smartphone para constatar su ascenso a la fama en las redes sociales, la prensa británica logró localizarle.

El diario The Sun lo encontró alojado en el Hotel Servigroup Pueblo Benidorm, donde asegura que no puede caminar por la calle sin que alguien lo detenga. Normal, teniendo en cuenta que su historia ha llegado hasta el New York Post, entre otros muchos medios de comunicación de todo el mundo.

"¿Cómo diablos me reconocen?"

"Simplemente seguí la corriente al principio pensando: '¿Cómo diablos me reconocen?'", confiesa emocionado en la entrevista con el diario más leído en idioma inglés.

Derek, que se da un aire con el actor Robert de Niro, se encuentra en Benidorm para revivir sus recuerdos con su esposa, quien falleció hace dos años por causas naturales. A pesar de haber vivido en Australia durante 20 años, Derek considera que la localidad alicantina es "el mejor lugar del mundo".

Entre sus pasatiempos favoritos, Derek destaca cantar canciones de Dean Martin en los bares del resort. “Mi canción favorita para cantar es Little Ole Wine Drinker Me”, dice mientras bebe una pinta de cerveza a la que le ha invitado uno de sus muchos fans.

Aunque algunas turistas lo "acosan" con el fin de conseguir una cita con él, Derek se muestra como un verdadero caballero y no deja que la fama se le suba a la cabeza. Mientras tanto, su cuidadora, Amanda García, asegura que ahora su principal trabajo es asegurarse de que no le agobien demasiado.

Sin embargo, Derek asegura que nunca le diría que no a hacerse una foto con alguien y que está disfrutando al máximo de su tiempo en Benidorm.