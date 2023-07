Sonrisas y ‘flashes’ en un Casas Novas abarrotado

Muy sonriente se pudo ver a Marta Ortega en la segunda jornada del Concurso Internacional de Saltos (CSI) de A Coruña, que se celebra este fin de semana en el complejo hípico Casas Novas (Arteixo), propiedad de la familia Ortega. Pocas horas después de que la revista ¡Hola! anunciase en su página de internet que la presidenta no ejecutiva de Inditex dará a luz en diciembre a su tercer hijo, el segundo fruto de su matrimonio con Carlos Torreta —ya es madre de un niño de 10 años, Amancio, nacido de su primera unión con el jinete Sergio Álvarez Moya, y de una niña de tres años, Matilda, con su actual pareja—, la directiva del gigante textil coruñés acaparó flashes en su feudo, especialmente abarrotado de público, que aprovechó el sol que lució durante las horas centrales de la tarde para disfrutar de la competición hípica y del ambiente en las instalaciones de la parroquia arteixana de Larín.

Con un look muy cómodo y actual, consistente en una camisa negra oversized y pantalón beige holgado, complementados con colgante y anillos dorados y pulseras de colores, Marta Ortega se dejó ver muy relajada en las inmediaciones de la zona VIP del complejo hípico, donde conversó animadamente con algunas personas que se acercaron a saludarla. La presidenta no ejecutiva de Inditex no fue, sin embargo, el único foco de las miradas. El jinete y aristócrata Cayetano Martínez de Irujo, y la modelo y presentadora ferrolana Paloma Lago, destacaron también entre las caras conocidas que acudieron a la segunda jornada del CSI de A Coruña, que hoy se despedirá hasta el próximo mes de diciembre.