Las estafas o tentativas de fraude a través de internet se triplican en cuatro años

Videollamadas, citas sanitarias, gestiones con la Administración, banca online... La digitalización en Galicia “se consolida y se amplía”, según el diagnóstico de la Xunta a partir del análisis de más de siete mil hogares gallegos. Para la comunidad, son buenas noticias porque la transformación digital es una de las “prioridades” europeas, que incide en sus “beneficios”. No obstante, esa creciente interconexión entre el mundo digital y físico tiene una cara más oscura: los incidentes de ciberseguridad, desde la incomodidad de lidiar con bandejas de correos electrónicos asediadas por el “spam” a casos de suplantación de identidad o petición de rescates tras cifrar los datos de un equipo.

Con todo, los ciberataques que tuvieron un crecimiento “mayor” en los últimos cuatro años son las estafas o intentos de fraude a través de internet. Así figura en el informe “Galicia. A nosa vida en dixital: A sociedade da información nos fogares galegos”, elaborado por el Observatorio da Sociedade da Información e Modernización de Galicia, de la Xunta. En concreto, este tipo de ciberataques pasaron de afectar al 7,5% de internautas que declaran problemas a perjudicar a uno de cada cuatro (26,2 por ciento, lo que supondría unas 250.000 personas) entre los años 2018 y 2022.

En general, informe recoge que el 53,3 por ciento de los alrededor de 1,8 millones de gallegos de 16 a 74 años que utilizaron internet en el último año tuvo algún incidente de ciberseguridad. Pero habría más de un tercio de internautas que se descuidan y no protegen el acceso a su información personal.

Es el correo no deseado o spam el que protagoniza las incidencias más numerosas. Casi todo ese grueso de población que se conectó a internet en el último año y que admite haberse visto afectada por alguna incidencia de seguridad (el 92,6 por ciento de ellos, diez puntos más que en 2018) tienen que lidiar con él. Y hay que tener en cuenta que no solo traslada publicidad no deseada, como advierten desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), sino que el fenómeno “ha ido evolucionando cada vez más hacia la criminalización profesionalizada”, sostienen, y puede funcionar como vehículo de amenazas como el “pishing”, sostienen, y como forma de distribuir “malware” o virus.

Precisamente la presencia de virus o “software” malicioso ha ido a menos: de afectar a uno de cada cinco internautas que sufrieron algún incidente en el último año, bajó a un 5,4%.

También se han reducido, del 13,3% al 4%, los casos de pérdida involuntaria de información, desde contactos de agenda a fotos; el robo de información, incluidas contraseñas (del 2,8% al 2,1%); los casos de suplantación de identidad (del 2,2% al 1,7%) y los cifrados de datos de un equipo y petición de rescate para recuperarla (del 1,4% al 0,3%).