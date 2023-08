Debido a la presencia de carabelas portuguesas en el agua, el Concello da Coruña comunicó en la tarde ayer la prohibición del baño en las playas de Riazor, Orzán y Matadero y la instalación de la bandera roja, la cual ya ha sido retirada.

Uno de los avisos que realizó el concello fue a través de su cuenta de Twitter, en el que se comunicó con la ciudadanía coruñesa como suele ser habitual: en gallego. "AVISO | Seguridade Cidadá notifica a instalación de bandeira vermella e a prohibición de baño nas praias de Riazor, Orzán e o Matadoiro pola presenza de carabelas portuguesas na auga. Prégase seguir as indicacións do equipo de salvamento e socorrismo.", informó a través de @concellocoruna.

Como suele ser habitual por estas fechas, en A Coruña todavía quedan turistas que disfrutan de sus últimos días de vacaciones y uno de ellos ha decidido manifestar su desacuerdo con el anuncio del concello. "No entiendo gallego. Iré a la playa con mis hijas, y ya allí me enteraré supongo. Gracias por ayudar a TODA la ciudadanía.", replicó Jose, @catolico_spn en Twitter.

Las reacciones en redes no se han hecho esperar

Como no podía ser de otra manera, la respuesta de @catolico_spn no ha pasado desapercibida para los demás usuarios, que han expresado su incomprensión con la réplica de este usuario cuyo perfil cuenta con un fondo del partido político VOX y que suma múltiples referencias a la unidad de España.

Los usuarios se han encargado de recordarle al turista madrileño que Twitter cuenta con la opción de traducir, así como también interesarse por las palabras que no entendía. "Qué parte de prohibición de baño, praia, presenza y carabela portuguesa no comprendes?", le llegó a preguntar @MacMaghnusa1960. Alguno incluso se lo ha traducido, para que Jose no cometiese el error de ir a la playa con sus hijas.

Se entiende perfectamente. Qué parte de prohibición de baño, praia, presenza y carabela portuguesa no comprendes? Aunque fuera suajili, coño. — Adrian McManus🇪🇺 🇪🇸🇬🇧 (@MacMaghnusa1960) August 29, 2023

Mira José, como me has caído bien, te lo explico:

- prohibición de baño → prohibición de baño

- praia → playa

- pola → por la

- presenza de carabelas portuguesas → presencia de carabelas portuguesas

- na auga → en el agua

Ni idea de gallego tengo, José, que soy de València. — Jordi Mallach 🇵🇸 (@JordiMallach) August 30, 2023

"Carabelas portuguesas" significa "carabelas portuguesas". — Álex Varela Fdez. (@AlexVFdez) August 29, 2023

Otros han entendido el mensaje como una provocación, pues el usuario contaba con las herramientas para traducir el texto y creían que no tenía mayor complejidad, y así se lo han hecho llegar al veraneante.

Me sorprende que sepas escribir cuando claramente no sabes ni leer.

Ya sé que buscas otro tipo de casito y tu discurso va por otro lado (el derecho, concretamente), pero bueno, ahí te va. A ver si consigues descifrarlo solito aún sin saber gaiego. pic.twitter.com/brKfvfhsOE — Silvia 💜 (@selshelbyville) August 29, 2023

Jose, se entiende perfectamente. Algunos madrileños no tendríais que salir de Madrid. Sin más. — rarezaspersonales (@rarzaspersonals) August 30, 2023