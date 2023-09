Agentes de la Unidad Central de Agresiones Sexuales de los Mossos d’Esquadra detuvieron ayer por la mañana a dos menores en relación con una agresión sexual que sufrió una menor el pasado 3 de junio en Badalona. Los investigadores tuvieron conocimiento de los hechos el mismo día que sucedieron gracias al aviso de un testigo y, fruto de las gestiones que han realizado durante este tiempo, a primera hora de hoy viernes 22 de septiembre han activado un dispositivo que ha acabado con las dos detenciones.

Los menores pasaron a disposición de Fiscalía de Menores, que ha pedido el internamiento en régimen cerrado de los dos menores de entre 14 y 16 años detenidos ayer por haber agredido sexualmente en grupo a una chica menor de edad en un descampado de Badalona el pasado 3 de junio.

Los jóvenes, detenidos por los Mossos d’Esquadra, habrían participado en la agresión junto a otros menores. Ambos arrestados pasaron ayer a disposición del juzgado de menores de Barcelona.

El Grupo de Atención a la Víctima de la Unidad Central de Agresiones Sexuales activó desde el primer momento el protocolo de protección y acompañamiento a la menor agredida, que permanece activo a día de hoy.

Los dos menores fueron explorados por el equipo técnico, que debe elaborar un informe sobre los detenidos antes de que el ministerio público decida si plantea medidas cautelares para ellos.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los detenidos no guardan relación con la violación múltiple a una niña de 11 años ocurrida el pasado mes de noviembre en el centro comercial Magic de Badalona, donde meses después se produjeron otras tres agresiones sexuales a menores.

Por su parte, el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, aseguró en declaraciones a los periodistas que “es muy importante que dejemos de hacer simbolismos” para, en su lugar, reformar la ley del menor para endurecerla ante delitos graves como el de agresión sexual.

Albiol, que inició su intervención mostrando la solidaridad del consistorio con la víctima, afirmó que este caso abre el debate de cómo reaccionar al hecho de que “menores de edad violen a una menor”. “Lo que se hace ahora no es una solución: no puede ser que unos menores de edad, la única pena que tengan que pagar, sea una multa, sin ninguna consecuencia penal”, denunció. Añadió que “entre ponerlos en la cárcel, que no puede ser, y que no pase absolutamente nada, hay un punto intermedio”.

Albiol manifestó que “cuando pasa un hecho como este, alarma mucho y preocupa mucho a la sociedad”, tanto desde el punto de vista educativo y social como judicial, porque la ley actual provoca que “un menor viola a una niña y en la mayoría de casos no acaba pagando ningún tipo de consecuencia, y eso es inadmisible”.