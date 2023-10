Las farmacias de A Coruña encaran el otoño con casi un millar de medicamentos con problemas de suministro

Los profesionales de las oficinas de farmacia y de los hospitales españoles redoblan esfuerzos, desde hace años, para que los problemas de suministro de medicamentos afecten, lo menos posible, a usuarios y pacientes. El número de fármacos con faltas de ese tipo, y hasta en situación de desabastecimiento (en muchísimos menos casos), continúa sin tocar techo, una realidad que obliga a los boticarios a destinar tiempo y recursos a solventar los inconvenientes derivados de esa situación, que afecta ya a casi un millar de presentaciones (en concreto, 966, en el día de ayer), según el listado de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, que puede consultarse en su página de internet (www.aemps.gob.es). Hay problemas con ciertos analgésicos, ansiolíticos y fármacos para el corazón, la tensión o la circulación, e incluso antibióticos o anticonceptivos, entre otros.

“Ya nos hemos acostumbrado a convivir con esta problemática, convertida, por así decirlo, en algo endémico”, aseguraba a este diario, este pasado verano, la farmacéutica Montserrat Villar, integrante de la junta de gobierno del Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña (COFC), quien recordaba cómo para evitar el “peregrinaje” de los pacientes de un establecimiento a otro en busca de una determinada medicina con problemas de suministro o en situación de desabastecimiento, boticas de toda España —también coruñesas— recurren, “con frecuencia”, a una plataforma, FarmaHelp, que les ayuda a localizar en qué establecimiento puede estar disponible la medicina en cuestión.

Describía entonces Villar, del siguiente modo, el funcionamiento de esa “herramienta”: “Si, por ejemplo, llega a la farmacia donde yo trabajo un paciente con un medicamento que no tengo porque está con problemas de suministro, introduzco el nombre de ese fármaco en cuestión en la aplicación y los establecimientos más cercanos al mío pueden informarme de si disponen de él o no, o de si cuentan con alguna alternativa. Es decir, si tienen algún sustituto que me puedan facilitar”.

‘Stock’ en tiempo real

FarmaHelp “permite conocer, en tiempo real, el stock que hay en las diferentes oficinas de farmacia”, indicaba, entonces, la integrante de la junta de gobierno del Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña (COFC). “Muchas veces, como los establecimientos responden rápido y el paciente se encuentra todavía contigo, puedes comunicarle lo que te han dicho, y darle la opción de llamar a los compañeros para que se lo dejen separado y pueda acercarse a buscarlo. Y siempre quedan muy agradecidos, porque les estás solucionando un problema”, subrayaba.

Medicación alternativa

Para paliar los problemas de suministro de fármacos, la Aemps ha venido adoptando diferentes medidas, como el uso de medicamentos alternativos o similares con efecto parecido para el paciente o la adquisición de lotes extranjeros.

Formulaciones magistrales

“En algunas ocasiones, se ha habilitado también la opción de recurrir a la elaboración de fórmulas magistrales específicas y financiadas, no obstante, es una vía muy excepcional, que se usa mucho menos de lo que deberíamos, puesto que podría solucionar muchos problemas en una situación de faltas de suministro continuas como la actual”, consideraba Montserrat Villar, quien recordaba que “hay muchos fármacos que no se pueden sustituir por nada”, y “muchos pacientes que pueden no responder igual por el hecho de cambiarles un principio activo por otro”. “Por eso, poder recurrir más a la formulación magistral sería una muy buena opción”, concluía la integrante de la junta de gobierno del Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña (COFC).