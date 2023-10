“La inteligencia artificial está ayudando mucho en el cribado poblacional del cáncer de mama”

“Dentro de una Unidad de Mama multidisciplinar como la nuestra hay un punto básico, y es que todos los viernes, a primera hora de la mañana, nos reunimos todo el equipo de especialistas [cirujanos, ginecólogos, radiólogos, patólogos, oncólogos... ] para tomar las decisiones sobre el abordaje de cada paciente. Esto es fundamental para el buen funcionamiento y, sobre todo, para los buenos resultados de cara al tratamiento, en general, de las afectadas por el cáncer de mama, que no es una enfermedad: son varias tipologías diferentes, con diversos abordajes terapéuticos y, por desgracia, también con distintos resultados de supervivencia” , refiere el doctor Joaquín Mosquera Osés, radiólogo y responsable de la Unidad de Mama del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac). Localizada en el Abente y Lago, es referencia a nivel nacional y por sus instalaciones pasan, cada año, “unas 450 nuevas pacientes”. “Todo en nuestra Unidad gira en torno a ellas”, resalta.

El manejo del cáncer de mama ha evolucionado mucho en los más de 20 años que lleva en funcionamiento la Unidad que usted coordina en el Chuac.

Los cambios han sido enormes. Dentro del campo de la cirugía, por ejemplo, ha habido una importante desescalada en cuanto a agresividad de los tratamientos, sobre todo, de cara al abordaje de la axila. En estos años, han surgido varios ensayos clínicos, a nivel mundial, que han aportado evidencias de que no era necesario hacer grandes cirugías en la axila. Eso tiene una importante consecuencia, sobre todo, mejoría en cuanto a resultados del linfedema, un efecto secundario que era bastante habitual.

¿La cirugía de la mama, en general, es más conservadora?

Se hace mucha más cirugía conservadora, sobre todo, en la axila. En la mama también, aunque ahora, en mujeres jóvenes, a veces, paradójicamente, parece que siendo más agresivos en mastectomías (pero con reconstrucciones inmediatas, que quedan realmente muy bien), se evitan recidivas, a lo mejor, a los 10-15 años de haber tenido el primer cáncer. Sobre todo, en mujeres que, por desgracia, han sufrido la enfermedad siendo muy jóvenes y que tienen una larga esperanza de vida por delante.

¿Qué otros avances se han producido a lo largo de este tiempo?

La Oncología ha mejorado muchísimo, con la incorporación de una gran cantidad de tratamientos nuevos. También, con estudios genéticos para determinados tumores, que permiten valorar la ventaja que supondría administrarle quimioterapia, o no, a una determinada paciente. Esto te ayuda a tomar decisiones en ciertos casos en los que quizás antes se daba quimioterapia de entrada, y ahora muchas pacientes se pueden librar de ese tratamiento porque ves que no les va a ser totalmente eficaz ni necesario.

¿Algo más?

Se ha avanzado mucho también, por ejemplo, en que hay mucha más quimioterapia neoadyuvante. Esto significa que cada vez se administra más este tratamiento antes de la cirugía, lo cual puede permitir hacer después operaciones menos agresivas, porque el tumor se ha reducido de tamaño, los ganglios a lo mejor han disminuido... un montón de ventajas que quizás se pueden tener con el tratamiento previo. Evidentemente, son casos determinados, no se puede generalizar. Simplemente, son los casos en los que está indicado hacerlo así, y para eso está la reunión semanal del equipo multidisciplinar de nuestra Unidad: para valorar para qué pacientes está indicado un tratamiento y para cuáles otro.

Ha habido grandes mejoras, pero queda mucho por hacer. ¿Cuáles son los retos más urgentes?

Fundamentalmente, intentar tipificar más ciertos subtipos de cáncer de mama que ahora mismo son de peor pronóstico, y buscar dianas terapéuticas adecuadas para esos tumores. Luego hay otras cuestiones que parecen más colaterales, como el apoyo psicosocial a la mujer con cáncer de mama, que es muy importante también. En nuestra Unidad, por ejemplo, llevamos muchos años ofreciendo, en colaboración con la Fundación María José Jove, yoga ‘terapéutico’ (casi podríamos decir) para pacientes que están con quimioterapia o que ya han pasado el tratamiento, y se ha demostrado que es muy eficaz. Disponer de recursos para dar respuesta a todo ese tipo de cuestiones que pueden parecer más colaterales, sobre todo en el momento del diagnóstico, es muy importante también. Afortunadamente, la esperanza de vida de las mujeres con cáncer de mama en general es alta y, descontado ese primer momento en que preocupa más que nada la supervivencia inmediata, luego hay que pensar en todo eso. A día de hoy, encontramos mujeres muy jóvenes con esta enfermedad, con una esperanza de vida por delante de 30 ó 40 años, y ese tipo de apoyo es muy valioso, al igual que otro tipo de ayuda.

¿A qué se refiere?

A que, por desgracia, el cáncer de mama afecta a mujeres de cualquier clase social y, para muchas de ellas, la enfermedad es un hándicap para su situación personal, familiar, laboral... lo cual hace que necesiten ayuda importante de otro tipo. En nuestra Unidad contamos, desde hace muchos años también, con un banco de préstamo de pelucas, al que pueden recurrir si lo necesitan. Y, en este sentido, la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) hace una labor fantástica. Todos los apoyos son fundamentales porque, por desgracia, el cáncer de mama es una patología muy prevalente, afecta a mucha gente y cualquier ayuda es esencial.

El cribado poblacional es fundamental en la detección precoz del cáncer de mama. Galicia acaba de ampliar la población diana de su programa, por arriba, hasta los 74 años. ¿El siguiente paso será abrir esa horquilla también por abajo?

En Galicia, tenemos la suerte de contar con un programa de cribado poblacional de cáncer de mama del que, personalmente, me siento muy orgulloso, porque diría que es de los mejores de España. Empezó a funcionar en 1992, prácticamente se generalizó en 1995 y hay una cosa muy importante, y es que la población lo percibe muy bien y tenemos unos índices de participación y de adherencia altísimos, por encima del 80%, lo cual hace que sea mucho más eficaz. Ahora se ha aumentado la horquilla de la población diana, por arriba, hasta los 74 años, porque internacionalmente está demostrado que es lo más eficaz, de hecho, algún país nórdico, con una incidencia más elevada que la nuestra, ya lo tenía así. Reducir por abajo es un tema un poco más complejo, ya que hay menos evidencia. Probablemente, se pueda hacer entre los 45 y 50 años, y se hará, y habrá que valorar la utilidad de esto. Lo que sí es cierto es que cada vez se están incorporando más avances a los cribados poblacionales del cáncer, como este de mama.

¿Por ejemplo?

Cosas de inteligencia artificial, que están ayudando mucho, o nuevas técnicas dentro de la propia mamografía, como la tomosíntesis, que seguramente se introducirá en un corto periodo de tiempo también. Y hay otro reto, que es avanzar hacia un cribado, digamos, un poquito más personalizado. No me estoy refiriendo a mujeres que tienen un alto riesgo (que ya no tienen que ir a un programa de cribado, sino a las unidades de mama), pero dentro de las poblacionalmente incluidas, a veces habrá que hacer un poco de selección: mujeres en las que se requerirá un intervalo mamográfico más corto, otras en las que se podrá espaciar más... Todo esto se está estudiando y valorando y creo que, en los próximos años, se incorporará también.

¿Autoexplorarse es también útil para la detección precoz?

Este es un tema un poco complejo. Normalmente, cuando una mujer se detecta algo en la mama, es muy difícil que sea por una autoexploración dirigida. Casi siempre es en una autoexploración ocasional, es decir, se están duchando o echándose una crema hidratante y notan algo diferente. Esto suele ser lo habitual. La autoexploración más dirigida hay que matizarla mucho, porque a ciertas mujeres les provoca una enorme ansiedad, y aporta poco en ese sentido. Lo que sí hay que hacer siempre es participar en el cribado poblacional cuando toque, y acudir a todas las revisiones. Esto es lo más útil.

¿Qué papel juegan los hábitos de vida en la prevención del cáncer de mama y durante su tratamiento?

Los hábitos de vida saludables son fundamentales, tanto para la prevención, como durante el tratamiento de cualquier tipo de cáncer. Llevar una dieta sana y equilibrada, evitar el consumo de tóxicos, el sobrepeso... es muy importante, igual que lo es la práctica de ejercicio, que se debe intentar mantener durante el tratamiento de la enfermedad, ya que con ciertas medicaciones se puede tender a un aumento de peso.

En general, se habla de mujeres con cáncer de mama, pero también hay hombres que sufren la enfermedad. En estos casos, ¿el abordaje es el mismo?

El cáncer de mama en los hombres es bastante testimonial. Sí lo hay, de hecho, todos los años tenemos algún caso en nuestra Unidad. Su incidencia ronda el 1% de todos los tumores de mama, y el abordaje es absolutamente similar que en la mujer. El pronóstico también, y la detección tiene una ventaja una desventaja. La ventaja es que, al haber menos tejido, cualquier nódulo mamario se detecta antes. La desventaja, a veces, es que se tiende a pensar que los hombres no sufren cáncer de mama, y esto hace que pueda pasar un poco más desapercibido. Ahora menos, porque la gente tiene más conciencia de que esto existe y se suele detectar.