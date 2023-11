Una cifra para la polémica

El informe del Defensor del Pueblo sobre abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica ha abierto la caja de los truenos, pues los obispos se han apresurado a señalar que el número de 440.000 víctimas es una “barbaridad” y que es “mentira”. ¿Qué dice y no dice el informe? ¿De dónde sale ese número?

¿De dónde sale la cifra de víctimas? La cifra, que como tal no aparece en el informe del Defensor del Pueblo, se obtiene al extrapolar los datos de la encuesta que la institución dirigida por Ángel Gabilondo ha realizado para “determinar la prevalencia del fenómeno” de los abusos sexuales y “poder situarlo en el contexto de la problemática general de la violencia sexual contra la infancia”. Dicho sondeo indica que el 11,7% de las personas encuestadas admite que ha sido víctima de abuso sexual en su niñez. En el ámbito religioso —incluido otras religiones y agresores seglares—, el problema afecta al 1,13% de los adultos y el 0,6% ha sido agredido sexualmente directamente por un sacerdote o religioso católico. La cifra de 440.000 víctimas es un cálculo a partir del 1,13% de los 39 millones de españoles mayores de 18 años. Y si se tienen en cuenta solo los abusos cometidos por sacerdotes, el resultado serían de 234.000 afectados.

¿Aparece la cifra en el informe? No. Ese número no aparece en las 779 páginas que contiene el informe titulado Una respuesta necesaria. No solo no aparece, sino que Ángel Gabilondo, en la rueda de prensa que ofreció el viernes para explicar el contenido del trabajo, se negó a dar cifras concretas e invitó a la prensa a no extrapolar los datos y quedarse solo con los porcentajes que sí aparecen en el documento.

¿Por qué la investigación no ha contabilizado a víctimas o agresores? Uno de los motivos por los que el Defensor del Pueblo no ha contabilizado, ni una a una, ni de forma aproximada, a las víctimas o a los agresores es debido a la opacidad de la Iglesia. “El hecho de que no se haya podido acceder a la información interna contenida en los archivos diocesanos ha impedido disponer de datos más aproximados sobre el número y las características de los clérigos y religiosos que habían perpetrado tales conductas y compararlos con las comisiones de investigación de otros países, como Estados Unidos, Australia, Irlanda, Alemania, Francia o Portugal”, indica el informe, que denuncia que la colaboración de los representantes de la jerarquía católica ha sido “dispar”.

¿Cuántos testimonios ha recabado el Defensor? A lo largo de los 15 meses que ha durado la investigación, el Defensor ha recabado 487 testimonios de víctimas, 334 fueron escuchadas directamente. De ellos, el 84% son hombres y el 15% mujeres. A partir de sus testimonios se ha podido conocer que el tipo de abuso más común fueron los tocamientos, presentes en tres de cada cuatro relatos. También hubo masturbación y 115 personas fueron violadas. La mayoría de los abusos ocurrieron en los años cincuenta y sesenta y sobre todo en escuelas religiosas, seminarios e internados.

¿Cómo se ha realizado la encuesta? La encuesta realizada para tener una imagen de la prevalencia de los abusos sexuales en España ha sido efectuada por la empresa GAD3, que ganó el concurso, a partir de 8.013 entrevistas telefónicas y online. Se trata, según explica el informe, de una muestra “superior a la que se utiliza en otros ámbitos” para poder centrar el análisis en las personas que respondieran que, efectivamente, habían sido víctimas de violencia sexual en su infancia y analizar dónde, cuándo y por quién. Respondieron un 52,3% de mujeres y un 4,7% de hombres y la mayoría se declaran creyentes.

¿La mayoría de víctimas son del ámbito religioso? No. Quienes contestaron afirmativamente que han sufrido abusos (un 12% de los 8.000 encuestados), fue en el ámbito familiar (el 34%), seguida de la vía pública (el 17%), el ámbito educativo no religioso (9,6%), el ámbito social no familiar (9,5%), el ámbito laboral (7,5%), internet (7,3%), el ámbito educativo religioso (5,9%), el ámbito religioso (4,6%), el ocio (4%), los deportes (3%) y la sanidad (2,6%). La mayoría de víctimas son mujeres, el porcentaje de hombres que sufrieron abusos por un sacerdote o religioso es del 15% frente a un 3% de mujeres.