El chef mallorquín David Peregrina Capó, de 53 años, y su esposa, la brasileña Érica da Silva Santos, de 38, fueron asesinados a tiros el pasado viernes en el restaurante que regentaban en la región de Ilha do Pau do Macaco, en Porto Seguro (Brasil), según informa la prensa del país sudamericano. La Policía busca a los autores del crimen, aunque todavía no ha podido confirmar si fueron víctimas de un robo. Según informan medios brasileños, la pareja fue hallada el pasado viernes en el restaurante de su propiedad, ubicado en un enclave turístico en Porto Seguro. David y Érica fueron encontrados muertos con heridas de disparos.

David Peregrina escapó al país sudamericano huyendo de la justicia española, tras ser condenado dos veces en 2012 por estafa, apropiación indebida y falsedad documental.