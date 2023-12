Bonilla a la Vista celebra las fiestas navideñas con una edición especial de su lata de patatas fritas de 275 gramos, que se viste de gala, y dos anuncios en formato vídeo que animan a aferrarse a aquellas cosas, actividades y personas que nos hacen la vida más bonita. Los consumidores ya pueden encontrar la lata de Bonilla con su atuendo navideño en las tiendas de distribución. La firma coruñesa también aprovecha estas fechas para transmitir el mensaje de que es el momento de no cambiar nada de aquello que disfrutas.

Bonilla a la Vista nace en Ferrol en 1932 a las órdenes de Salvador Bonilla, padre del actual responsable César Bonilla. Cuenta con casi 90 años dedicada a la producción de churros con chocolate -dispone de seis locales propios en A Coruña- y patatas fritas, su producto estrella. En la actualidad, las patatas fritas Bonilla a la Vista se venden en 23 países: España, Alemania, Andorra, Australia Bahamas, Bélgica, Canadá, Caribe (Saint Martin), Corea del sur, Estonia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Japón, Países Bajos, Panamá, Polonia, Portugal, Reino Unido, Suiza, Taiwan y Estados Unidos. Su fábrica, ubicada en el polígono de Sabón, en Arteixo, produce en torno a las 400 toneladas de patatas fritas al año. El 15% de la producción se exporta al extranjero, un 10% al mercado asiático.