El Resurrection Fest 2024 ya tiene cartel, en el que destacan los grandes nombres de Avenged Seafold, Bring Me The Horizon, Alice Cooper, Megadeth, The Offspring, Sum 41 o Machine Head para, un año más, convertir Viveiro (Lugo) durante tres días en el epicentro mundial del rock, el metal, el punk y el hardcore. La organización del festival patrocinado por Estrella Galicia desveló el primer avance de su cartel para la edición de este año, que se celebrará entre el 26 y el 29 de junio con 89 artistas confirmados para su cuatro escenarios.

En 2024 llegará a Viveiro uno de los nombres más demandados por el público del Resu, el de los estadounidenses Avenged Seafold, que se estrenarán en el festival mariñano al igual que sus compatriotas Machine Head. Bring Me The Horizon regresa a una cita por la que pasará la gira de despedida de Sum 41, donde también estará otro de los tótems del punk rock en las últimas décadas, The Offspring. La leyenda del heavy Alice Cooper, Megadeth, Bruce Dickinson (cantante de Iron Maiden), Bad Omens, Corey Taylor (frontman de Slipknot) o Babymetal son otros de los grandes nombres confirmados para el escenario principal. En el primer avance del Resu, que se reserva nuevas confirmaciones para las próximas semanas, también están Electric Callboy, Slaughter To Prevail, Accept, Fear Factory, Delain, Söber, Finntroll o Crystal Lake. Al Ritual Stage se subirán Counterparts, Imminence, Shadow Of Intent, Hanabie, El Reno Renardo, Solence, Ankor, Jiluka, Lovebits, Urne, Crypta, Heriot, Sanguisusabogg, Ithaca , Gnosis, Nakkeknaekker, Noctem, Rise to fall, Teksuo, Bolu2 Death, Donuts Hole, Fallen At Dawn, Perpetual y Balmog. En el Chaos Stage resaltan los nombres de Biohazard, Comeback Kid, Cro-Mags o el dúo inglés Bob Vylan, así como el de los navarros Lendakaris Muertos o los estadounidenses Scowl. Graveyard, Corrosion of Conformity, High On Fire, Maybeshivill, Twin Temple o Nashville Pussy son otras de las bandas que conforman la oferta para el cuarto de los escenarios del festival, el Desert Stage. El próximo lunes 18 de diciembre saldrán a la venta el resto de abonos para el festival después de que agotasen en apenas horas el primer lote cuando todavía no se conocía el cartel.