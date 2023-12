El diario The New York Times demandó ayer a OpenAI y Microsoft por infracción de derechos de autor ante el uso no autorizado de trabajos publicados para entrenar tecnologías de Inteligencia Artificial (IA). La demanda sostiene que millones de artículos publicados por The New York Times se utilizaron para entrenar chatbots automatizados que ahora compiten con el medio de comunicación como fuente de información.