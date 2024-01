El fiscal de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, afirma que los 'pellets' de plástico presentan "indicios de toxicidad, no son biodegradables y no pueden eliminarse", y advierte de que ya se han extendido, no solo a las costas gallegas, sino también a las portuguesas y han llegado ya a Francia.

En el oficio en el que propone la apertura de unas diligencias de investigación, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, Vercher explica que estas "pequeñas bolas de plástico que se utilizan para fabricar productos" de ese material "contribuyen a la contaminación por microplásticos", cuya eliminación "constituye una objetivo para la Unión Europea". El fiscal añade que "hay una problemática similar en Tarragona", aunque por motivos distintos a la pérdida del contenedor del buque Toconao y que deben ser esclarecidos. En un escrito remitido el pasado día 8 al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el fiscal de Sala de Medio Ambiente recuerda que el Código Penal castiga en su artículo 325 con penas de prisión de seis meses a dos años, multa de 10 a 14 meses e inhabilitación especial por uno o dos años al que "contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, incluido el alta mar, con incidencia incluso en los espacios transfonterizos, así como las captaciones de aguas que, por sí mismo o conjuntamente con otros, cause o pueda causar daños sustancionaes a la calidad el aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas". Añade que en el caso de la pérdida en aguas lusas de los contenedores con 'pellets' por el buque con bandera de Liberia "resulta necesario delimitar su afección y extensión a otros territorios", como Francia y Portugal. De ahí la necesidad de abrir una investigación para determinar la contaminación y toxicidad que provocan, así como quiénes han sido los responsables de lo ocurrido para que, en su caso, respondan ante la justicia.