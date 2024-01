Comí de más en Navidad, ¿y ahora qué?

Ya se han acabado las navidades pero los dulces y los kilos se resisten a irse. Y es que todavía quedan en casa los restos del roscón de Reyes, pero también del turrón, los mazapanes y los polvorones... y claro, hay que acabarlos para que no se estropeen. Este es el dilema al que se enfrenta una buena parte de la sociedad, pues lo cierto es que la Navidad es una época en la que nos excedemos comiendo alimentos ricos en azúcar y grasas saturadas. En consecuencia, al mínimo descuido, es muy habitual llevarse una sorpresa al subirse a la báscula. La solución nos la brinda la dietista nutricionista Uxía Rodríguez: no volverse locos con dietas restrictivas y con respecto a las sobras, conservarlas para las próximas fiestas.

“Lo recomendable es intentar volver a unos hábitos saludables. Si ya los teníamos, recuperarlos, y en caso de que no, intentar instaurarlos poco a poco”, explica la secretaria del Colexio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de Galicia. Y es que la especialista advierte que comer saludablemente no debe quedarse en el típico propósito de Año Nuevo: “No podemos pretender que de golpe nuestra alimentación sea cien por cien saludable porque sabemos que esos objetivos son muy complicados de cumplir”, indica. “Hay que intentar que en las comidas haya siempre verduras y volver a tomar las dos o tres piezas de fruta al día. También es fundamental beber mucha agua, abandonar las bebidas alcohólicas propias de Navidad y tomar cereales integrales”, aconseja la nutricionista. “Eso sí, no podemos ser muy estrictos, ni pretender ver resultados ya el primer día”, recuerda.

Las comidas de estos días festivos suelen inflamar el estómago y la única forma de revertir la situación es tomando fruta, verdura, cereales integrales y agua. Uxía recuerda que no existen fórmulas mágicas ni alimentos antiinflamatorios de por sí y que lo mejor es retomar la ingesta de fibra que tanto se olvida en los menús navideños. También recalca que en ningún momento se debe hacer una dieta estricta, ya que al retomar nuestros hábitos de alimentación o mejorarlos, ya se van a notar cambios. “No podemos comer mucho el día de Reyes y de golpe hacer unas comidas restrictivas porque el cuerpo va a notar ese cambio extremo y pasaremos mucha hambre”, indica. Por cierto que, a la hora de beber, Uxía Rodríguez recuerda la posibilidad de tomar infusiones, “ya que en invierno no apetece tanto”.

Es muy común comprar dulces navideños de más. Se acaba el día de Reyes, pero todavía conservamos paquetes de turrón y varias cajas de otros dulces navideños. Si en algún momento se te ha pasado por la cabeza incorporarlos a tus postres hasta acabarlos, lo mejor es que te frenes. “Lo recomendable es ya comprarlos en la cantidad justa para que se terminen pero si nos han quedado cajas sin abrir podemos guardarlos hasta las próximas navidades. Normalmente suelen caducar al siguiente año”, recomienda la dietista nutricionista.

Una alimentación saludable siempre debe compaginarse con deporte. Eso sí, si no se llevaba una vida activa, lo mejor es empezar el nuevo año adquiriendo este buen hábito poco a poco. “Lo que no podemos es apuntarnos de golpe al gimnasio e ir con mucha frecuencia porque esa rutina no se va a mantener en el tiempo”, recuerda. También recalca que no es bueno saltarse comidas y conservar las que hacemos habitualmente para evitar quedarnos con hambre y picar a lo largo del día. Las prisas no son buenas para nada, y tampoco a la hora de retomar o mejorar nuestra alimentación. Eso sí, un nuevo año siempre es una nueva oportunidad para modificar lo que no nos gusta.

Más impacto psicológico por “el sentimiento de culpabilidad”

Los excesos durante la Navidad tienen más impacto a nivel psicológico que físico, dado que “pueden llegar a tener bastante repercusión en algunas personas, al aparecer el sentimiento de culpabilidad y las conductas compensatorias”, advierte Inés Martín, nutricionista del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa de Sevilla, quien apuesta por trabajar en tener una buena relación con la comida durante todo el año, entendiendo que los días de atracones navideños “son pocos” y que “disfrutar del encuentro en torno a la mesa es casi de obligado cumplimiento en esas fechas, bien sea con familia o amigos”. Una vez pasadas las navidades, sostiene Inés Martín, “lo mejor es continuar con el estilo de vida saludable que nos debe acompañar durante todo el resto del año”, puesto que “es más relevante lo que hacemos entre Reyes y Nochebuena, que lo que hacemos entre Nochebuena y Reyes, en lo que a alimentación y actividad física se refiere”, concluye la especialista.