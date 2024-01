Las oposiciones dejan sin profesores sustitutos catorce asignaturas de la ESO

Faltan profesores de Educación Secundaria y las listas de sustitución no dan más de sí porque ya no hay docentes inscritos en ellas a los que llamar para cubrir esas vacantes o está a punto de agotarse la relación de nombres a los que acudir. Esto es lo que sucede con catorce asignaturas de ESO, que ha obligado a la Consellería de Educación a abrir las listas para incorporar nuevos profesores con los que cubrir las necesidades de gallego, francés, informática o electrónica. Ahora mismo habría cien vacantes que no han podido ser atendidas por, precisamente, esa falta de sustitutos de los que poder echar mano.

Habitualmente hay unas determinadas asignaturas que por resulta muy específicas apenas cuentan con docentes de repuesto, pero en este procedimiento de renovación que acaba de abrir la Xunta aparecen algunas más. Una de las razones, según distintas fuentes, son las oposiciones. Los sustitutos no tienen plaza fija, por lo que ante la convocatoria de una nueva oferta pública de empleo —que este año volverá a ser convencional— optan por prepararse académicamente con el objeto de afrontar con más garantías los exámenes y por dejar de lado —al menos momentáneamente— las listas de sustituciones o, directamente, renunciar a ellas, aunque eso les suponga una penalización. “A punto de agotarse las listas correspondientes a distintas especialidades del cuerpo de profesores en ESO, procede realizar la presente convocatoria para establecer el procedimiento para la incorporación de nuevas personas candidatas a las correspondientes listas de interinidades y sustituciones”, se recoge en la resolución de la Consellería de Educación. ¿Qué materias son? Son catorce en total: lingua e literatura galega, griego, latín, francés, informática, navegación e instalaciones marinas, organización y procesos de mantenimiento de vehículos, organización y proyectos de fabricación mecánica, sistemas electrónicos, sistemas electrónicos y automáticos, instalaciones electrotécnicas, máquinas y producción, sistemas y aplicaciones informáticas y equipos electrónicos. El plazo para inscribirse comienza hoy y solo dura hasta el próximo día 31. En noviembre se reabrió la incorporación para otras seis asignaturas, de las cuales cinco son coincidentes con las de ahora. Y antes hubo otros dos procesos semejantes vinculados a la cobertura de las vacantes producidas en el actual curso. La Consellería de Educación sacará el próximo año a oposición 1.743 plazas. De esa cifra, la inmensa mayoría, un 86%, son de nuevo ingreso: 875 para profesores de Enseñanza Secundaria, 520 para maestros, 84 del nuevo cuerpo de especialistas en sectores singulares de FP y 33 para escuelas de idiomas. Y evidentemente, entre las plazas de ESO que se ofertarán figuran todas las disciplinas para las que ahora no se encuentran sustitutos, lo que refuerza la idea de que prefieren prepararse para afrontar los exámenes, que comenzarán en junio —al menos esa es la previsión que la Consellería de Educación trasladó a los sindicatos en la mesa sectorial de esta semana—. Formato de oposiciones Además, el formato de las pruebas volverá a ser el tradicional, una vez superado el transitorio de las oposiciones de los años 2021 y 2022, ejercicios en lo que se aplicó un modelo más fácil para reducir la tasa de temporalidad, una exigencia impuesta por Bruselas en todas las administraciones públicas. El peso de la experiencia En esos primeros años tras las pandemia el sistema buscaba favorecer a los interinos, por lo que se diseñó una prueba a su medida. Pero hora se vuelve al modelo convencional, en el que lo que prima es el conocimiento. La puntuación por la experiencia acumulada es menor que en los anteriores y, también, a diferencia, el aspirante tiene que aprobar cada una de las partes (examen y supuesto práctico por un lado y la programación y la unidad didáctica por otro) para que hagan media, exigencia que en las oposiciones de 2021 y 2022 no se aplicaba. Por otra parte, el Diario Oficial de Galicia publicó ayer la resolución con el acuerdo firmado el pasado 11 de octubre entre la Xunta y los sindicatos CCOO, ANPE y UGT para reducir el número de alumnos por aula y el horario lectivo a partir del próximo curso. También recoge subidas retributivas que ya se empezaron a aplicar el 1 de enero. La CIG, principal organización de la enseñanza pública gallega, se desmarcó del acuerdo. El grueso de este pacto pasa por una disminución paulatina de las ratios. Arrancará este mes de septiembre en 4º de Infantil (3 años), donde el máximo de niños por cada clase pasará de los 25 actuales a 20. Para el siguiente año académico, el 2025/26, se implantará esta ratio en 5º de Infantil (4 años) y así será, de manera sucesiva, hasta que en el curso 2032/33 llegue a 6º de Educación Primaria. La reducción de ratios también se aplicará en la ESO y en Bachillerato, pero comenzará en el curso 2027/28.