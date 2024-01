De Lexatin, a amoxicilina u Ozempic: las faltas de suministro afectan a casi el 5% de fármacos

Considerado por la prestigiosa revista Science como el avance científico de 2023, Ozempic, medicamento inyectable indicado para el tratamiento de la diabetes de tipo 2, escasea “desde hace meses” en las farmacias españolas. Sus buenos resultados para la pérdida de peso han llevado a muchos ciudadanos a utilizarlo para ese fin (también, bajo prescripción facultativa), lo que ha obligado incluso a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, a solicitar que se priorice su suministro a los diabéticos.

“Desde hace meses, vemos un desabastecimiento intermitente de Ozempic, y esto nos obliga a estar todo el rato intentando conseguir algún envase, porque en todas las oficinas de farmacia tenemos pacientes que están con ese tratamiento”, reconoce Blanca González, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña (COFC), quien subraya que, ante esa tesitura, y para evitar el “peregrinaje” de los ciudadanos de un establecimiento a otro, las boticas se están “valiendo mucho” de FarmaHelp, una herramienta digital y gratuita del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, que les “ayuda a localizar” en qué establecimientos cercanos puede estar disponible el medicamento en cuestión. “Se intenta que los pacientes que han iniciado el tratamiento con Ozempic lo continúen. De hecho, una de las recomendaciones que la Aemps da a los prescriptores es que no pauten tratamientos nuevos con ese fármaco hasta que se crea que el abastecimiento se ha normalizado”, apunta González.

Cuando esto no es posible, y “hay que sustituir Ozempic por otro tratamiento”, desde las oficinas de farmacia se ven obligados a “derivar al paciente a su médico”, debido a que “no hay un sustituto estricto”. “Si se cambia Ozempic por otro tratamiento, hay que esperar por lo menos una semana desde la administración de la última dosis. En ese caso, además, los pacientes han de seguir también (durante unas semanas, por lo menos) un control un poco más exhaustivo de su glucosa. Y todo esto, quieras que no, al final les supone un trastorno”, refiere la vocal de la Junta de Gobierno del COFC, quien señala que Ozempic “es un tratamiento que se utiliza como una inyección subcutánea”. “Es lo que llamamos una ‘pluma recargada’ (es decir, que ya viene con las dosis cargadas), su vía de administración es subcutánea y la indicación es para pacientes con diabetes de tipo 2, que no han sido capaces de controlar con otros medicamentos, sobre todo, orales”, explica González, y prosigue: “Normalmente, comienzan con una dosis de 0,25 miligramos a la semana, que se suele ir implementando hasta los 0,5 miligramos (una vez a la semana también). Después de un mes, se puede seguir aumentando la dosis hasta 1 miligramo, en función de cómo vaya evolucionando el índice glucémico de los pacientes”.

Sin efecto arrastre “de momento”

“Ahora mismo [en referencia al día de ayer], en la distribución solo vemos la presentación de 0,25 miligramos, es decir, la dosis de inicio de Ozempic. Cierto es que a veces se reajusta el tratamiento a los pacientes con dosis inferiores, por ejemplo, si se ponen la de 1 miligramo, se sustituye por dos de 0,5. No obstante, no es lo habitual, y hacer lo mismo con la dosis de 0,25 sería mucho más complicado para ellos”, continúa la vocal de la Junta de Gobierno del COFC, quien asegura que en las oficinas de farmacia coruñesas, “de momento”, la escasez de Ozempic no ha afectado significativamente al suministro de otros tratamientos para la diabetes de tipo 2. “Quizás, puntualmente, sí se ha notado algo con uno de ellos, pero se volvió a la normalidad muy rápido. Ni siquiera sé si se puede hablar de un desabastecimiento puntual como tal, porque en una semana se solventó”, expone.

Hace hincapié, Blanca González, en que el caso de Ozempic es “uno más” en la larga lista de fármacos con problemas de suministro, que afectan ya a casi el 5% de las presentaciones autorizadas en España, según el último Informe de Problemas de Suministro de Medicamentos de la Aemps, publicado esta semana. Un documento que revela que la escasez de medicamentos se disparó un 135% en un año. En la actualidad, hay más de 900 presentaciones en esa situación (desde psicótropos, como Lexatin, hasta antibióticos, como la amoxicilina), que se desencadena “por muchas razones”, tal y como recoge la propia Aemps en su informe, y corrobora la vocal de la Junta de Gobierno del COFC.

“A veces, desde la oficina de farmacia tenemos la posibilidad de cambiar el medicamento en cuestión por un fármaco de sustitución estricta, es decir, que se igualen el número de comprimidos o cápsulas: que la forma farmacéutica sea igual; el envase, del mismo tamaño; el activo, el mismo... En estos casos, no supone tanto problema”, admite González, quien detalla que, “cuando no es posible hacer la sustitución desde la farmacia”, hay que “derivar al paciente a su médico”. “No todas las faltas de suministro son igual de graves, pero sí es cierto que las oficinas de farmacia tenemos que invertir muchísimo tiempo en buscar los medicamentos afectados por esta problemática. En mi farmacia, de hecho, ya cuando abrimos, lo primero que hace mi compañera es entrar en las páginas de la distribución, y yo al mediodía siempre vuelvo a descargar la llamada ‘hoja de faltas’. No lo he cuantificado en horas, pero unas cuantas a la semana sí creo que dedicamos a esto. Ya es algo que forma parte de nuestra rutina de trabajo diaria”, resalta la vocal de la Junta de Gobierno del COFC, quien insiste en que, “en una oficina de farmacia, te lo tomas como algo personal” .

“No ves el nombre del fármaco, ves el nombre del paciente que lo está necesitando, y eso genera más estrés, porque sabes que esa persona está esperando por su medicación”, subraya González, y prosigue: “Otra de las cosas que hemos conseguido, desde las oficinas de farmacia, es poder suplir el medicamento que falta, a veces, con una formulación magistral, que se puede hacer desde el laboratorio de la farmacia. Y, en el caso de que haya disponibilidad del fármaco en cuestión en otros países de nuestro entorno, se pide una ‘receta de medicación extranjera’, que permite al paciente retirar el tratamiento en Sanidad”, explica la vocal de la Junta de Gobierno del COFC, antes de hacer, de nuevo, hincapié: “Se puede jugar con varias opciones, no obstante, las faltas de suministro de medicamentos es una problemática que afecta a muchos pacientes”.