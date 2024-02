El ejercicio, aliado frente al cáncer en A Coruña

Medio centenar de mujeres se han beneficiado del programa de rehabilitación integral para pacientes con cáncer de mama del área sanitaria de A Coruña y Cee en “poco menos de un año” que lleva en funcionamiento. Una iniciativa “pionera”, que cuenta con el respaldo de la Fundación Profesor Novoa Santos y la Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), y cuyo objetivo es “promover la actividad física” en ese colectivo. Desarrollado, de forma conjunta, por los servicios de Oncología médica y Rehabilitación, el proyecto echó a andar en la primavera de 2023 en el Hospital de Oza (Chuac) con un reducido grupo de afectadas por cáncer de mama en tratamiento con quimioterapia neoadyuvante (es decir, previa a la cirugía), no obstante, la intención de sus promotores es “ampliarlo a más tipos de tumores y a diferentes escenarios”.

“Por ahora, el grueso de participantes en el programa son pacientes con cáncer de mama en tratamiento de quimioterapia y que después se van a someter a una cirugía”, explica el doctor Víctor Sacristán, oncólogo médico del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) e investigador del Instituto de Investigación Biomédica coruñés (Inibic), quien detalla que, hasta el momento, han pasado por el proyecto “casi 50” afectadas por esa dolencia “y el feedback es muy positivo”.

“Lo que pretendíamos, al poner en marcha este programa de rehabilitación integral para pacientes con cáncer de mama, era incentivarlas a realizar ejercicio incluso durante el tratamiento, que parece que es un tabú. No obstante, bajo la supervisión de los compañeros de rehabilitación y los fisioterapeutas, parece que estamos desmintiendo un poco ese mito y consiguiendo un ‘efecto llamada’, porque otros pacientes, con otras patologías y de otros ámbitos que todavía no podemos incluir en esta iniciativa, cada vez están más interesados y nos preguntan si pueden hacer ejercicio, y dónde y cómo lo pueden hacer”, resalta el doctor Sacristán, coordinador del proyecto junto con el doctor Juan No, médico rehabilitador del complejo hospitalario coruñés e investigador también del Inibic.

Evidencia científica

“El doctor No y yo compartíamos la mentalidad de transmitir nuestra afición por el deporte a los pacientes, siempre que les pudiésemos ayudar. Así fue como empezamos a desarrollar algún proyecto juntos, y de ahí nos surgió también la idea de implementar un programa para que pacientes con cáncer de mama puedan hacer deporte, guiadas por profesionales y de forma específica para ellas”, explica el oncólogo médico del Chuac e investigador del Inibic, quien resalta que “cada vez hay más evidencia científica” de que “la práctica de ejercicio físico, durante la quimioterapia, la radioterapia e incluso la inmunoterapia, pero también antes de una posible intervención quirúrgica” (en neoadyuvancia), “mejora los resultados en salud, tanto en calidad de vida, como en disminución de los efectos secundarios de esos tratamientos y de las secuelas de la cirugía”. “Y no hay que olvidar que mantener la práctica deportiva y los hábitos saludables una vez superada la enfermedad sigue siendo beneficioso y contribuye a reducir las recaídas”, subraya.

El doctor Sacristán detalla que, inicialmente, las candidatas a participar en el programa de rehabilitación integral para pacientes con cáncer de mama del área sanitaria coruñesa son “cribadas” en la consulta del oncólogo “para descartar cualquier posible contraindicación” para la práctica de ejercicio, aunque “en la mayoría de los casos, no las suele haber”. “Si todo es correcto, se derivan al Servicio de Rehabilitación, donde el doctor No y los compañeros de fisioterapia, cuyo papel es fundamental, les hacen otros test de cribado, un poco más ligados al ejercicio (no tanto a nivel médico, sino a nivel físico y de calidad de vida). A partir de ahí, desarrollan con ellas un programa de unas 12 semanas, en grupos pequeños, de dos personas, tres como muchísimo”, refiere el oncólogo médico del Chuac e investigador del Inibic, quien hace hincapié en que el objetivo es “intentar evitarles las secuelas posquirúrgicas, y que toleren mejor el tratamiento de quimioterapia que están recibiendo”. “Nuestra intención es enseñarles a trabajar con un programa específico, y que luego ellas mantengan ese enganche al ejercicio y lo continúen haciendo”, resume.

Análisis de resultados

Reconoce el doctor Víctor Sacristán que, “en España, las unidades de rehabilitación oncológica todavía están muy incipientes”. “Esto también nos animó a poner en marcha este proyecto, con la ayuda del Chuac, de la Fundación Profesor Novoa Santos [entidad gestora del Inibic] y de la Junta Provincial de la AECC”, refiere el oncólogo médico del complejo hospitalario coruñés e investigador del Inibic, antes de avanzar que, “con la ayuda del fisioterapeuta de la Junta Provincial de la AECC”, están “recogiendo todas las cifras” de su programa de rehabilitación integral para pacientes con cáncer de mama, con la idea de “demostrar con números, y con datos de calidad de vida” de las mujeres incluidas en la iniciativa, los beneficios del ejercicio físico para “poder extenderla”. “Esa es nuestra idea y nuestro deseo, y creo que se cumplirá, porque no solo las pacientes de cáncer de mama se tienen que beneficiar de esto. Hay muchísimos otros tumores, y creo que todos lo podrán hacer, antes o después”, anticipa.