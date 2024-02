Las aulas gallegas de Infantil y Primaria con entre 20 y 25 escolares no ofertarán plazas

A las consultas habituales de madres y padres en las jornadas de “puertas abiertas” que ya comenzaron en decenas de centros de infantil y primaria (CEIP) gallegos —el horario, si se trabaja por proyectos, si hay comedor, servicio de madrugadores o extraescolares— se suman este año algunas dudas sobre cómo impactará el nuevo acuerdo de Educación para reducir la ratio de 20 alumnos en el primer curso de acceso al ‘cole’: 4º de Educación Infantil. ¿Y si hay más de 20 solicitudes en el centro, ampliarán las líneas?, plantearon ya algunos progenitores. Lo cierto es que, desgraciadamente, la demografía está jugando en contra y los alumnos de 3 años que acceden a la escuela pública y concertada descienden cada año.

Fuentes de Educación confirman que la pasada semana se produjeron “reuniones de carácter técnico con las direcciones de colegios e institutos para abordar las instrucciones del proceso de admisión del curso 2024-25 con la aplicación de las nuevas ratios”.

En suma, las instrucciones dadas a los CEIP públicos y concertados fueron las mismas que a principios de mes el director xeral de Centros de la Consellería de Educación, Jesús Álvarez trataba con representantes de las organizaciones sindicales CCOO, ANPE y UGT-SP Ensino, en la primera reunión de la Comisión de seguimento do acordo para a Mellora do Sistema Educativo de Galicia.

Es decir, que a la hora de configurar la oferta de plazas, en 4º de Infantil, el ratio máximo es de 20 puestos por unidad, frente a los 25 actuales. Y, también, otra novedad que tiene efectos inmediatos: en las unidades de infantil y primaria en las que ya hay un número de entre 20 y 25 alumnos, no se ofertarán nuevas plazas en el proceso de admisión de alumnado. O, dicho de otro modo, en los demás cursos (5º y 6º de Infantil y de 1º a 6º de Primaria), el próximo curso no se va a ampliar el número de alumnos que tienen en la actualidad, ya que no se van a ofertar plazas vacantes para completar hasta los 25 que marca el ratio vigente.