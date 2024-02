Las segundas dosis de las vacunas flaquean

La Consellería de Sanidade informaba el día 9 de que a finales de enero se declaraba un caso de sarampión en Lugo “en una niña de cuatro años no vacunada”, y aclaraba que se trataba de un caso “importado de Europa Oriental, donde estuvo en el periodo de incubación”. En cambio, durante 2022, como ya había ocurrido un año antes, Galicia no registró ningún caso de sarampión, aunque en 2022, último ejercicio del que hay datos, el porcentaje de cobertura con la segunda dosis de la vacuna triple vírica en la comunidad no llegó al 95 por ciento, que es el umbral que marca el Ministerio de Sanidad, siguiendo las directrices de la OMS, como objetivo para erradicar el sarampión y la rubeola.

En general, esa tendencia se reproduce en el resto de las inyecciones del calendario de vacunación infantil. Los mamás y papás gallegos son muy devotos, en general, en lo que respecta a las primeras dosis, pero, cuando se trata de poner las tomas de recuerdo, parece que la adhesión disminuye, quizás derivada de olvido o dejadez más que por una mentalidad antivacunas de evitar las inyecciones, como apuntan expertos.

En el caso de la triple vírica, que protege del sarampión, la rubeola y la parotiditis, de la que se registraron más de 300 casos en Galicia en 2022, la cobertura con la primera dosis es del 100%, casi tres puntos más que en el conjunto autonómico, donde pasa por poco del 97,2%, y un máximo de la serie. También en la segunda inyección, aunque no logra la meta que se propone Sanidad, Galicia está por encima de la media, con un 94,5% frente a un 93,9% que hace al Gobierno indicar que es “preciso” aumentar la cobertura. Aunque está por debajo del umbral deseado, el dato gallego es el más alto del lustro.

En la vacuna hexavalente, que inmuniza frente a poliomielitis, difteria, tétanos y tos ferina, Haemophilus influenzae tipo b y hepatitis B, Galicia también alcanza un pleno del 100% en primovacunación y además por segundo año consecutivo, otra vez por encima de la media estatal (98,2%). La cara B es que en la dosis de recuerdo el porcentaje con el que finaliza 2022 es el más bajo de los últimos años y no llega ni al 94 por ciento, menos que la cifra global (95,2%). Algo similar sucede con la inyección del neumococo, que es universal en los bebés y después su recuerdo se contrae a menos del 94% en Galicia, marcando otro mínimo en los últimos cinco años.

En lo que respecta a la inmunización contra el virus del papiloma humano, que hasta septiembre de 2022 se dirigía solo a niñas de 12 años y que desde entonces se amplió en Galicia a varones, el esquema se repite: la primera dosis roza el cien por cien de las potenciales destinatarias, 9,4 puntos más que la media, pero la segunda cae en picado, hasta el 85,6%, el segundo dato más bajo desde 2018. En el caso de la inmunización contra el tétanos y la difteria, el tercer recuerdo no alcanza ni el 90%, pero, incluso así, sigue superando en cinco puntos la media autonómica.