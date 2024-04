Antón Lopo e Manuel Veiga reciben os Premios da Crítica en Lingua Galega

O poemario Diarios/ 1. Azul Monforte non para de darlle ledicia ao seu autor, Antón Lopo. Onte coñecía que era galardoado co Premio da Crítica en lingua Galega, da Asociación Española de Críticos Literarios. É a segunda vez que Lopo logra esta distinción; a primeira, coa súa novela Extraordinario. Nesta edición, foi Manuel Veiga quen logrou con Perder as bestas o Premio da Crítica en narrativa.

Na tarde de onte, Lopo resaltaba sentirse “feliz por múltiples razóns” e lonxe de colgarse a medalla tivo palabras de agradecemento “para todos os que apoiaron o libro”.

Diario/ 1. Azul Monforte gañara tamén o Premio de Poesía Fiz Vergara Vilariño do Concello de Sarria e fora publicado na súa primeira edición por Espiral Maior. A finais do ano pasado, saudou a segunda edición para inaugurar un novo selo editorial galego, Noudelo e Ribón, co apoio da Fundación Novoneyra.

Se ben o libro non é autobiográfico si que hai retazos que axudan a mergullarnos na vida de Lopo, en especial o cordón umbilical que mantivo coa súa nai, como lle impactou o falecemento dela, o que supuxo ter que ingresala nunha residencia e acompañala na súa vellez e doenza; a homosexualidade e a sexualidade.

Outros temas que se vertebran nos versos son tamén a deshumanización da atención sanitaria cos maiores e a visión da poesía como verdade ou non.

O xurado destacou que “a experiencia estimula a reflexión sobre a evolución dos coidados e o lastre que supón a convivencia, sobre todo na mocidade”. Tamén subliñou como “impacta a sinceridade do eu lírico, a procura de varios estratos de lectura a través da experimentación discursiva e os finais escintilantes, próximos á revelación”.

No caso da novela Perder as bestas, de Manuel Veiga, o xurado resaltou como nos revela na súa historia “un dos episodios máis silenciados da historia da posguerra en Galicia: a actuación das contrapartidas, grupos paramilitares promovidos polo goberno que pretendían sementar o terror entre a poboación”.

O xurado resalta que “nun escenario dominado pola natureza e pola violencia sen paliativos, Veiga emprega un estilo minimalista, de altísima eficacia grazas a un poderoso traballo de selección léxica” desenvolvida na obra.

No arranque do libro, Veiga aclara que perder as bestas é “actuar de forma pouco consciente ou insensata. Por extensión, perder o xuízo” e, a continuación, comeza a adentrarnos na historia dun rapaz que se atopa co corpo morto de seu pai. Na rectoral, agarda polo cura para darlle a nova e este chega contando que uns catro homes intentaron acurralo non moi lonxe de alí. Pouco a pouco iremos coñecendo o sinistro personaxe do sacerdote.

A novela preséntanos xente sen nome tatuada pola pobreza e a falta de recursos, o estraperlo pero tamén a morte, a súa, a dos seus seres queridos ou a das vítimas do golpe de estado do 1936. Son personaxes nunha rede controlada polo cura pistoleiro e os seus secuaces e na que a guerrilla e a xente que non quere o novo réxime mantén o pulso.

Sobre o motivo que impulsou a Veiga a escribir Perder as bestas, o autor explicou a LA OPINIÓN que “os escritores escribimos ás veces por unha obsesión. Eu quería escribir sobre a violencia, quería facer unha novela na que houbera moita violencia e tiven que centrala na posguerra galega para que fora realista. Permitiume falar do campo, do rural, nos anos da fame. A contrapartida é un tema pouco tratado, descoñecido”.

Sobre o galardón, recoñeceu que “os premios sempre son unha alegría porque axudan á difusión do libro. Editan bastante libros ao ano en Galicia e poden pasar desapercibidos. Os premios poden axudar a que se vexan e os lean máis”.