Ángeles López (Santiso, 1995) siempre tuvo claro que su meta era convertirse en escritora profesional. Ahora, su sueño se encuentra un paso más cerca de verse hecho realidad. La joven acaba de autopublicar Lo que me sale de dentro, un libro en el que combina reflexiones personales con relatos y que, sobre todo, busca dar visibilidad a las personas con diversidad funcional como ella. López reside en la actualidad en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física (CAMF) de Ferrol, aunque durante cinco años vivió en el Centro de Promoción de la Autonomía Personal (CPAP) de Bergondo.

¿Qué le inspiró a lanzarse a escribir este libro?

Me inspiró un compañero mío del centro de Bergondo en el que estuve. Me dijo: “Tú hablas en tono poético”. Yo le contesté: “Estás de coña”, pero el me replicó: “Qué sí, que sí. Tienes que empezar a escribir”. A partir de ahí empecé a escribir en un borrador y fui entrelazando ideas.

¿Qué temas aborda en él?

Hay un poco de todo: pensamientos, reflexiones, algunas historias. También hay textos dedicados a personas conocidas. Pienso en qué les diría si las tuviera delante. También medito, porque los ejercicios de respiración me ayudan a inspirarme. He aprendido a escuchar a mi corazón y escribo lo que me dicta.

¿Le gustaría convertirse en escritora profesional?

Sí, pero no por la fama. Yo escribo porque me gusta y porque siempre me ha gustado el contacto con la gente. También quiero visibilizar a las personas con diversidad funcional, porque la única limitación está en la mente. Si te propones una cosa, a no ser que sea algo no medible, con tesón, esfuerzo y constancia lo puedes alcanzar. Hay que hacer ver a la sociedad que tener una diversidad funcional no significa que no tengamos sueños. La gente debe saber que somos peleones y que apostamos por nuestros sueños, igual que cualquier otra persona.

Entonces, la diversidad funcional no le ha impedido cumplir sus metas.

Para nada. He llegado a donde he llegado gracias a mi familia, que es maravillosa, tanto la de sangre como la que no lo es, y a la parálisis cerebral. Soy como soy gracias a esas dos cosas. Para mí, la silla de ruedas es un complemento vital como para otra persona pueden serlo unas gafas.

Usted ya había participado como escritora en una obra colectiva antes de publicar Lo que me sale de dentro.

Sí, colaboré con un par de escritores de la zona de Ferrol en un proyecto que se llama Navidades mágicas con GAF. Es un libro que en el que todos escribimos un cuento. Se vendió por Amazon y la verdad fue un éxito. Logramos vender todos los ejemplares.

¿Cree que se debería dar más visibilidad a las personas con diversidad funcional que han realizado trabajos como el suyo?

Sí, yo siempre me pongo en modo reivindicativo. Creo que, para el Gobierno, una persona con parálisis cerebral y con capacidades diferentes que realiza un trabajo creativo debería ser de mucho interés, ya sea un compositor, escritor... El tema de la cultura lo tenemos un poco olvidado y más si viene de una persona con diversidad funcional. La gente que ha leído el libro me anima a seguir publicando, pero si no fuera por mis padres yo no podría haberme costeado la edición. Siempre digo que soy una paloma que quiere volar, pero, por mucho que quiera volar, si me cortan las alas no podré hacerlo. Evidentemente, no soy la voz de la profecía, pero creo que a nivel institucional y gubernamental nos deberían dar alguna ayuda para poder encaminar nuestros sueños. No solo lo digo por mí, sino por cualquier que quiera llevar a cabo su sueño.

¿Dónde se puede adquirir el libro?

El libro lo estoy distribuyendo yo personalmente, pero ya se me están acabando los ejemplares. La primera tirada la vendí en poco más de una semana. Ahora estoy con la segunda.

¿Se plantea escribir más obras luego del éxito que ha tenido la primera?

Sí, escribo todos los días porque es mi terapia. Incluso cuando tengo días de ánimo bajo, escribo. Mi sueño sería llegar a las editoriales para que me leyera el mayor número de personas y así poder ayudar a otros con mis palabras.