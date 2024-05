Un obispo de Alicante compara el derecho al aborto con la esclavitud

José Ignacio Munilla, obispo de la Diócesis Orihuela-Alicante comparó la esclavitud con el derecho al aborto en una charla-reflexión ayer miércoles a modo de argumentario y formación para los creyentes que realizó en la iglesia de la Inmaculada de Torrevieja.

Intervención a la que fue invitado para presentar la nueva asociación Mater Vitae -Madre de la Vida- de Torrevieja, creada para ayudar a mujeres "vulnerables" que opten por no interrumpir el embarazo.

Munilla hilvanó pasajes de la biblia con otros de la encíclica de 1995 de Juan Pablo II, Evangelium vitae -Evangelio de la Vida-, en el discurso provida que ofreció y señaló que la verdad (de la Iglesia católica) está por encima de la libertad -que denominó en este caso "deseo"- o derecho a decidir de las mujeres.

Pecado de época

"El aborto es un pecado de época", dijo el prelado. "El que no es percibido por una generación. Por ejemplo, es increíble que durante muchos siglos existiese la esclavitud y los que eran contemporáneos les pareciese normal. Era un eclipse de la razón y no se escandalizaban y para salir de ese eclipse de la conciencia debemos acudir a la Sagrada Escritura", aseguró.

En la potestad de elección de las mujeres Munilla afirma que se ha instalado el concepto de "nuestro deseo" como "valor absoluto", porque "hemos puesto el deseo en la cumbre de nuestros valores". Añadió que el principal factor de discriminación en la sociedad actual no es la condición económica, la raza o el sexo: "Es el deseo (personal de cada uno) constituido como el último ámbito de decisión".

Violentar conciencias

"La maternidad no comienza en el parto, comienza en la concepción. A veces utilizamos recursos dialécticos para escapar de la realidad", agregó, y cuando se pide no "violentar conciencias, es verdad que hay que tener delicadeza con la conciencia de los demás pero también con la del niño no nacido. ¿O con ese niño no hay que tener delicadeza?". El obispo de la Diócesis Orihuela-Alicante precisó que "no existe un hijo no deseado, existe un hijo no esperado", y reiteró que "la vida está por encima de nuestro deseo y la Verdad es la que nos hace libres. No es mi libertad la que me hace verdadero, es la Verdad la que me hace libre".

Señaló que no hay "que rasgarse las vestiduras cuando se plantea que una madre vea la ecografía de su hijo cuando en el momento de decidir interrumpir el embarazo ¿Es que nuestra conciencia tiene que ser ciega?, se preguntó el prelado vasco. "Hay que educar nuestros deseos y conformarlos con la Verdad" de la iglesia, reiteró.

"Un feto no es un ser humano en potencia, sino con potencial en ser desarrollado si le dejas", señaló.

Respaldo a las mujeres que han abortado

Munilla dedicó buena parte de su intervención a matizar que la asociación que presentaba ayer no solo tiene que apoyar a las "madres que no quieran interrumpir el embarazo" también a las que lo han hecho.

Escultura y asociación

En este acto de presentación se efectuó también la bendición de una escultura realizada por Juan José Quirós que con el nombre de "Madre Gestante" ha sido ubicada en el patio de Poniente de la iglesia de la Inmaculada Concepción. Al mismo, completado con la celebración de una misa y la posterior reflexión del obispo acudieron ocho miembros del equipo de gobierno del Partido Popular encabezados por el alcalde, Eduardo Dolón y la teniente de alcalde, Rosario Martínez Chazarra, además de la corte salinera, entre cuyas funciones oficiales dentro de la Concejalía de Fiestas se encuentra la de representar a la mujer torrevejense.

Hijos de la Inmaculada

Mater Vitae es una asociación que nace a partir de la personalidad jurídica de la Asociación de Hijos de la Inmaculada, que impulsa los actos religiosos en torno a la patrona de Torrevieja, la Inmaculada Concepción.

Esta nueva asociación inscrita como confesional y canónica en registro nacional y municipal, cuenta ahora con ocho voluntarias que gestionan ayudas y acompañamiento con el objetivo de prestar apoyo a mujeres "vulnerables" que opten por no interrumpir el embarazo. Promocionan la iniciativa con una web propia y han registrado un cif, marca corporativa y logo.

Material promocional de la web de Mater Vitae / / MATER VITAE

Valla publicitaria junto al hospital

En los folletos de mano en los que dan a conocer el proyecto anuncian un teléfono de atención 24 horas, cuenta bancaria y un código de bizum para recibir donativos tanto de particulares como de empresas -también en efectivo en el museo de La Purísima-, aunque indican que una forma de colaborar es integrarse como socio en la propia Asociación de Hijos de la Inmaculada.

Una de las primeras acciones de la entidad ha sido ubicar una valla publicitaria en el acceso principal al Hospital Universitario Público de Torrevieja en la que se señala que se ofrece a ayudar ante un embarazo "imprevisto".