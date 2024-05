Los médicos están "altamente preocupados" por las "alarmantes cifras" de infecciones de transmisión sexual

Más de 2.200 especialistas se reúnen desde este miércoles, y hasta el 25 de mayo en Madrid, en la edición número 51 del Congreso Nacional de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV). En la rueda de prensa inaugural, han mostrado su orgullo por pertenecer a "una de las especialidades médicas más completas" y han hecho un completo repaso de lo que abordarán y, sobre todo, lo que les desvela. Están "altamente preocupados" por las "alarmantes cifras" de infecciones de transmisión sexual (ITS, por sus siglas en inglés) en España; les inquietan las listas de espera para consulta clínica y, también, la falta de especialistas en los hospitales públicos, de pequeñas y grandes ciudades, porque prefieren irse a la privada.

De todo ello, y de los muchos temas que abordarán en estos días, han hablado en la presentación del Congreso. La doctora Yolanda Gilaberte, presidenta de la AEDV, ha remarcado alguno de los proyectos en los que trabajará la sociedad en los próximos años, como intentar evaluar el efecto del cambio climático en la piel. La Academia quiere promover estudios o trabajos de investigación que determinen el alcance del calentamiento global en el órgano más extenso del cuerpo humano.

Aumento ITS

Pero hay algo que preocupa especialmente a los médicos y así lo han expuesto. Este mismo martes se conocía un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre VIH, hepatitis virales e infecciones de transmisión sexual (ITS) que causan 2,5 millones de muertes cada año. Las ITS, y la sífilis en particular, han experimentado un preocupante repunte en algunas regiones. Los nuevos casos de sífilis entre adultos de 15 a 49 años aumentaron en más de un millón en 2022, llegando a ocho millones. Los mayores aumentos se produjeron en la Región de las Américas y la Región de África, según la OMS.

Desde 2015 hasta la actualidad, enfermedades como la gonorrea, la sífilis o la clamidia se están multiplicando

Los especialistas españoles no son ajenos a esta inquietud, indicó la doctora Isabel Belinchón, vicepresidenta de la AEDV, quien subrayó el efecto del 'chemsex' en las ITS y habló de "sexo precoz en gente muy joven" y recordó que, desde el año 2015 hasta ahora, este tipo de infecciones no solo "están creciendo, sino que se están multiplicando". Se refirió a la gonorrea, la sífilis o la clamidia. "Es una verdadera alerta y hay que ser capaces de transmitir que hay que seguir protegiéndose", remarcó la doctora Belinchón.

En otro aspecto, sobre los brotes de sarna en España, señalaron que es también una cuestión que les ocupa y que se debe investigar el "caso índice, su entorno y todo lo que le rodea porque es un auténtico problema".

Listas de espera

La doctora Gilaberte, presidenta de la AEDV, aludió a la cuestión de las listas de espera para acudir a consulta clínica (de hasta cuatro meses) y también de las quirúrgicas. En este caso, sobre todo cuando se habla de cáncer de piel, las demoras no son largas, pero sí existen inequidades entre las comunidades autónomas, explicó. Lo mismo si se trata del acceso a los tratamientos más innovadores por regiones, si bien España está en la media europea de acceso a fármacos para patologías de alta prevalencia como la psoriasis o la dermatitis atópica.

Los datos indican que la incidencia de melanoma cutáneo en España está al alza

En cáncer, precisamente este miércoles, se ha presentado la infografía sobre 'Melanoma cutáneo en España' elaborada, coincidiendo con el Día Mundial que se celebra mañana jueves, por la Red Española de Registros de Cáncer (Redecan) y la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). Los datos indican que la incidencia de melanoma cutáneo en nuestro país está al alza. La tasa anual por edad por cada 100.000 personas se ha incrementado tanto en hombres como en mujeres de 2003 a 2024. En concreto, ha pasado de 12,0 a 15,1 casos en mujeres y de 12,0 a 15,4 en hombres, lo que supone una subida anual del 1,1% y del 1,2% respectivamente.

Nuevos casos

En 2024 se contabilizarán 7.881 casos nuevos de melanoma cutáneo, lo que supone una incidencia de 15 casos por cada 100.000 personas/año, indican las sociedades. Así, se estima que 4.156 mujeres y 3.725 hombres serán diagnosticados de esta patología, lo que sitúa al melanoma cutáneo como el octavo cáncer más frecuente en el primer caso y el 11, en el segundo. Por edades, el grupo que se estima tendrá una mayor incidencia es el de 50 a 69 años con un 36,8%, seguido del de 0 a 49 años con un 26,4% y el de 70 a 79 años con un 20,2% y por último, el de 80 años o más con un 16,6%.

De izda. a dcha., los doctores De la Cueva, Gilaberte y Belinchón. / AEDV

Los especialistas de la AEDV subrayaron que la investigación dermatológica en España tiene un elevado prestigio internacional, en campos, precisamente, como el melanoma. En el congreso se presentarán comunicaciones de enfermedades que afectan a un porcentaje pequeño de pacientes, pero que tienen un fuerte impacto, como el vitíligo o la hidradenitis supurativa, que afectan a menos de un 1% de la población.