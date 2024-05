PISA permitirá el acceso a internet para hacer problemas: “La clave es aplicar conocimiento”

Doble sesión del matemático Andreas Schleicher, conocido mundialmente como “el padre de PISA”, ayer en Barcelona, en el Cercle d’Economia. A primera hora de la mañana, en la mesa redonda ‘La educación como palanca para la productividad’ y, a mediodía, en el mismo escenario, en la jornada La escuela, el reflejo de la sociedad del futuro. En ella, el director de Educación en la OCDE ofreció la charla Educar a los alumnos para su futuro, donde aseguró que los estudiantes suelen ser “buenos a la hora de reproducir lo que les han explicado en la escuela, pero tienen dificultades para aplicar esos conocimientos a entornos que no les son familiares”. “Lo importante no es recordar qué he aprendido en el colegio, sino si puedo aplicar lo que he aprendido”, insistió Schleicher, quien avanzó que en las pruebas PISA de 2025 darán acceso a internet para resolver algún problema. “Google ya lo sabe todo, lo importante es qué podemos hacer con lo que conocemos”, insistió el matemático.

“Lo importante es aprender a pensar como un científico; y para ello tienen que hacer el experimento ellos mismos, no escuchar a un profesor que les explique cómo se hace un experimento; ese es el gran reto”, prosiguió el padre de PISA.

Schleicher considera que las diferencias entre escuelas públicas, privadas-concertadas y privadas son pequeñas: “La mayor diferencia se da dentro de los propios centros, y a veces no se nota porque pasa por debajo del radar”. “La variabilidad entre escuelas es muy limitada, no hay una gran disparidad. El gran reto es levantar el nivel del conjunto de escuelas”.

A ojos del responsable de Educación de la OCDE, “no hay ninguna relación entre el salario de los docentes y la atracción de la profesión. Pagar más es la medida más ‘fácil’, pero la clave es hacerla profesionalmente más atractiva”, defendió Schleicher. En relación con el papel de los docentes, Schleicher apuntó la necesidad de la colaboración entre colegas. “Hay que dar más herramientas para que suceda. Es muy importante crear un entorno colaborativo en la escuela: cuanto más tiempo pasen los profesores juntos, mejor”, consideró el ponente.

“La productividad educativa es el gran reto: enseñar menos, pero con más profundidad; pensar cómo un científico es más importante que acumular conocimientos en física y química”, reiteró.

En el apartado de críticas al sistema, Schleicher apuntó que, analizando los datos, “los estudiantes sienten que los docentes les están apoyando menos, que forman parte de una gran maquinaria, pero no importan a nadie”, aseguró: “Durante la pandemia, España fue uno de los sistemas más ágiles en digitalizar las clases, pero solo el 13% de los niños aseguran que se les preguntó cómo estaban”.

Schleicher se refirió también a la responsabilidad de las familias, que definió como poco implicadas. “La única manera de tener éxito es que los padres formen parte del sistema; las familias no pueden ser meros clientes de la escuela, eso es terrible”, opinó. “Antes aprendíamos para hacer un trabajo, pero aprender es el trabajo”, zanjó.

Suscríbete para seguir leyendo