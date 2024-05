El conductor del bus de EMT de Valencia donde nació un bebé: "Cuando vi la cabecita salir, sentí una gran alegría"

Se llama Antonio Rodriguez Sánchez, vive en Torrent, tiene 53 años y lleva 23 años de servicio en la Empresa Municipal de Transporte de Valencia. Era un personaje anónimo hasta hace pocas horas cuando se ha convertido en un héroe porque en su autobús, el de la Línea 93, una mujer ha dado a luz a un niño. Lo cuenta con una serenidad pasmosa porque dice: "En todo momento sabía lo que tenía que hacer". Antonio había empezado su turno a las 5,30 horas de la mañana y hacia las 7,30 horas, le avisó una pasajera que una mujer se había puesto de parto en el bus. Al cabo de pocos minutos el pequeño había nacido. Asomó la cabecita, vino al mundo con la ayuda del padre y de la propia pasajera, en plena ruta hacia el hospital. El resto de viajeros, unas treinta de personas rompieron a aplaudir.

El relato en primera persona

El relato en primera persona lo cuenta el propio Antonio. "Yo estoy trabajando a faltas, -es decir cubriendo bajas puntuales de otros compañeros en cualquier línea- y hoy me tocaba trabajar en la Línea 93, aunque cada día estoy en una línea distinta; estaba haciendo el primer turno soy el primer coche de la línea, y a la segunda vuelta completa me ha subido un matrimonio en la segunda parada al salir del Paseo Marítimo. Ahí ya he visto que la mujer tenía cara dolorosa pero como es una línea que pasa por hospitales tampoc le haces mucho caso". "Pero a las cuatro paradas más o menos- relata el chófer- me ha venido una chica diciéndome que llevaba a una mujer de parto; ya me he quedado así un poco... preocupado... y me ha comentado que los propios viajeros le habían dicho que iban al Clínico así que pensé bueno, ... en la próxima parada se pueden bajar y coger otro enlace". Pero, continúa "no ha llegado a dos minutos, cuando me ha vuelto a venir la misma chica, más nerviosa todavía y dice: ¡ que ha roto aguas, que está saliendo el niño ya!. Entonces ha sido cuando me he girado para el autobús y le he dicho a la gente "no pidan paradas y olvídense" porque me voy fuera de línea y me voy directamente al hospital". A continuación, "he quitado carteles, me he ido por otra ruta pitando para que la gente se me fuera apartando un poquito hasta lo que es la puerta de Urgencias del Clínico, allí he cambiado el tipo de claxon, he puesto el tipo camión para que el personal sanitario se diera cuenta de que pasaba algo y ya pues han salido con una camilla". En la puerta del centro sanitario, rememora: "He inclinado el autobús, el bebé ya había nacido en el bus y antes de llegar al Clínico ya he escuchado el llanto, y a la gente gritando : ¡ha nacido, ha nacido!; y nada hemos llegado allí, como digo, ha venido el personal sanitario con la camilla, y cuando ya hemos bajado, la gente aplaudiendo, ... en fin, una alegría".

Momento en que la mujer llega al hospital, junto a su marido y a su bebé. / R.L.V

En cuanto a las sensaciones que ha experimentado explica: "Ha sido un nerviosismo pero al mismo tiempo una alegría. A la entrada de Blasco Ibáñez, ya he oído el llanto y entonces he dicho: ¡Ha salido bien!. Ahora he pensado, a conducir con la máxima seguridad posible y a llevarlos al Clínico". Mientras conducía añade: "He visto al niño, que salía, con el cordón umbilical de hecho, le han tenido que quitar el cordón del cuello porque se ve que llevaba una vuelta". Y cuando ya dejó a la pareja y al bebé en Urgencias, sano y salvo, "todo se vivió como una fiesta, pues ya les he dicho a los pasajeros: ¡ todos para arriba!. Y me he ido por otro sitio fuera de ruta y los he vuelto a llevar por las paradas que tocaba". En todo momento, el pasaje ha sido muy colaborador y nadie ha puesto pegas de ninguna clase. "Tampoco les ha dado opción, sabía en todo momento lo que tenía que hacer, pero sí, la gente se ha portado muy bien, es gente que a esa hora va a trabajar mayoritariamente", ha comentado sobre el pasaje.

En la parada de Conselleria fue cuando activó el protocolo especial

La pasajera le comunicó en la parada de Conselleria, donde está el mirador, que la mujer había roto aguas y es ahí cuando el conductor activó el protocolo especial. "Yo tenía que haber cogido la Avenida de Cataluña para ir hacia la Avenida de Aragón, y yo directamente, he cogido la vía de servicio para ir directo hacia Blasco Ibáñez".

Los padres de la criatura son paquistaníes y no hablan español. "El marido me ha dado dos cachetillos en el hombro y me ha dado las gracias. Yo por mi parte solo quiero saber que el pequeño está bien y con eso me doy por satisfecho".

Antonio Rodriguez es padre de tres hijos "y nunca he visto un parto, porque han sido con cesárea, en este lo he visto todo con el máximo detalle". Además, tras producirse el nacimiento a bordo, el chófer recuperó la ruta que le toca y dejó al pasaje en las paradas que le correspondían. Luego, como en el bus había restos de placenta y de fluidos porque la mujer rompió aguas, volvió a la base de San Isidro, para cambiar de bus. Y hasta las 13 horas, cuando acaba su turno, siguió conduciendo normalmente. Eso sí, buscando ratos para atender a televisiones, emisoras y periódicos.

Un tipo normal, "sufridor del Valencia"

Este héroe de la EMT es una persona muy normal, un tipo tranquilo. Dice que es aficionado al Valencia CF, "sufridor del Valencia CF", dice con ironía. Y por lo demás, se dedica a trabajar. "Trabajar a faltas, es distinto, más llevadero, porque no repites ruta", comenta. Le queda mucho tiempo para jubilarse, pero no entra en sus planes tampoco. "Estoy totalmente feliz con lo que hago", finaliza.