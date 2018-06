Condenado a nueve años por intentar matar a puñaladas a un hombre en Santiago

La Sección Sexta de la Audiencia de A Coruña con sede en Santiago ha condenado a nueve años de prisión al hombre que intentó matar a puñaladas en 2016 a un compañero con el que había consumido drogas horas antes y le impone 14 años de alejamiento y el pago de 15.600 euros de indemnización. Fernando N.P., al grito de "Te mato, te mato, puto perro", apuñaló al otro de forma sorpresiva y cuando la víctima pidió que llamara una ambulancia, le respondió: "Todavía no te has muerto, perro de mierda". Una de las heridas alcanzó un pulmón y el corazón, por lo que de no haber sido operado, habría muerto. Fernando "se encerró su en vivienda y no auxilió al perjudicado", según el fallo, y después "intentó darle una nueva puñalada en una zona vital".