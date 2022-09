Los herederos de una anciana de 98 años han podido recuperar bienes valorados en 600.000 euros, entre inmuebles, joyas y dinero en efectivo, de los que no habían podido disponer en un principio al no ser informados por la cuidadora de la mujer de que esta había fallecido en Sagunt. Según explica, el Ayuntamiento de Sagunt, los hechos se remontan a mediados de agosto del año pasado, cuando agentes de la Sección de Playas de la Policía Local realizaban su servicio de proximidad y fueron requeridos por unos bañistas, vecinos del municipio, quienes pusieron en su conocimiento que una vecina de la calle Asturias, de 98 años de edad, había fallecido hacía unos meses y sospechaban que su cuidadora no había contactado con los familiares y, por consiguiente, legítimos herederos.

Tampoco del cese de su relación contractual como cuidadora de la finada, lo que pudo permitirle presuntamente, ya no solo el cobro indebido de haberes, sino también del uso y disfrute de las propiedades de la fallecida, entre otros. Unos vecinos avisaron a la policía en la playa Los agentes recabaron y contrastaron toda la información necesaria para poder poner en conocimiento del Juzgado de Guardia de Sagunt los hechos expuestos, así como todas las gestiones practicadas a través de las correspondientes diligencias. De este modo, procedieron a la identificación de la cuidadora, de 55 años, quien, a requerimiento de los agentes, aseguró no haber tenido tiempo de comunicar nada a los familiares. Las diligencias practicadas se remitieron por parte de la Policía de Playas a los juzgados, lo que ha permitido poner a disposición de los legítimos herederos 600.000 euros, entre inmuebles, joyas y cantidades en efectivo cobradas indebidamente. Ha sido ahora, tras un año de trámites y gestiones, cuando sus legítimos herederos han podido disponer de los bienes. Agradecimiento de los familiares Esta misma semana los familiares trasladaban su agradecimiento a los agentes por "su diligencia, interés y buen hacer, ya que gracias a su intervención han podido localizar cuatro inmuebles, joyas y una cantidad aproximada de 8.000 euros en cobros indebidos, que ya han sido requeridos a la cuidadora de la finada", detalla la corporación. Asimismo, han podido recabar toda aquella información bancaria de interés para llevar a cabo todas las gestiones pertinentes. Se da la circunstancia de que el servicio de proximidad a pie, por sus especiales características, es "uno de los más valorados por los usuarios y usuarias de nuestras playas y, como se ha podido comprobar en este caso, facilita la interacción y comunicación de los mismos con los agentes, lo cual posiblemente de otro modo, no se hubiese producido", recalcan desde el Ayuntamiento saguntino.