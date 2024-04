1-4 | El Liceo gana en Alcoi y ata la tercera plaza

Un objetivo cumplido para el Liceo: ganar en Alcoi (1-4) y certificar la tercera posición final de la liga regular de la OK Liga. Y otro que no se pudo alcanzar porque ya no se moverá de ahí y su remontada en la segunda vuelta finalmente no le ha llegado para alcanzar el subcampeonato, que ayer también selló el Noia. El duelo del próximo domingo entre ambos (Palacio de los Deportes de Riazor, 12.00 horas) ya no tendrá nada más en juego que calibrar fuerzas antes de unas hipotéticas semifinales del play off. Porque la segunda y la tercera posición tenían el premio de evitar el Barça. Pero antes habrá unos cuartos en los que los verdiblancos aún no conocen el rival. Ahora mismo sería el Voltregá, pero tendrán que esperar a la última jornada del próximo fin de semana.

El Liceo viajaba a Alcoi intentando exprimir sus opciones de esa segunda plaza, aunque consciente de su dificultad porque necesitaba de un pinchazo del Noia que no llegó. Así que miraba también hacia atrás y era vital ganar para no tener que sufrir en la clausura. Los desplazamiento al Francisco Laporta siempre son complicados. Más cuando lo afrontas con una baja tan sensible como la del capitán Dava Torres. El conjunto de Juan Copa llevó la iniciativa del juego ante un equipo local que buscó más las contras. Al descanso, 0-0.

Tuvieron paciencia los coruñeses para esperar su momento. Este llegó en un rechace que le quedó a Sito Ricart en el área, con el portero ya vencido, y que solo tuvo que rematar plácido a gol. Con el marcador a favor, siguieron intentándolo hasta que Tomás Pereira encontró un hueco para el segundo. Solo la insistencia de Gonzalo Pérez les metió en apuros al anotar el 1-2 a diez para el final. El Liceo durmió la bola para aguantar el resultado. Pudo sentenciar con una directa de Saavedra tras azul al portero local. Falló. Y cuando los locales arriesgaron sin portero, entonces sí, a portería vacía marcaron Fabri Ciocale y Pablo Cancela para firmar los tres puntos.