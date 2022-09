El Juzgado de Instrucción 5 de Valladolid ha rechazado la petición de la acusación particular del caso de Esther López, quien fue hallada muerta el pasado 5 de febrero, acerca de no incluir en la causa imágenes de una abolladura en el vehículo de uno de los investigados, que aseguró que no existía cuando entregó el coche para su inspección.

El Juzgado rechaza en concreto, a través de un auto, la solicitud de la acusación particular para que no se incorporen al procedimiento las imágenes emitidas por dos medios de comunicación del momento en el que la Guardia Civil intervino el vehículo de uno de los investigados, O.S.M., han informado este lunes fuentes del TSJCyL. Las imágenes habían sido solicitadas por la defensa de O.S.M. y su petición contó con el respaldo de la Fiscalía, que pidió al Juzgado que no estimara el recurso interpuesto por el letrado de la víctima. La magistrada considera que "la diligencia recurrida es pertinente y necesaria ya que con ella la defensa quiere acreditar que, cuando la Guardia Civil le intervino el vehículo a su representado, no presentaba la “abolladura” a la que se refiere el ERAT -equipo del instituto armado que investiga accidentes de tráfico- en su informe, en el que se recoge la compatibilidad de ese desperfecto" con las lesiones del cuerpo de Esther López y la mecánica del accidente. Añade que "es evidente el error" en el que incurre el letrado de la víctima ya que "cuando se indica que con el sólo hecho de ejercer presión perpendicular, éste cede, no se está refiriendo a la leve abolladura del paragolpes, lo que cede es el difusor del antiniebla". En su resolución, la jueza explica que "en el procedimiento penal la parte no tiene que acreditar que la diligencia de investigación solicitada está al alcance del investigado, ni que ha realizado un mínimo esfuerzo por obtenerla sin éxito, (se está confundiendo la jurisdicción penal con la civil)". Concluye que "al investigado le es suficiente con poner en conocimiento del Juzgado el motivo de la solicitud de la diligencia, que en este caso y como ya se ha explicado, es más que evidente". La defensa de uno de los tres investigados por la muerte violenta de Esther López solicitó explicaciones, ante el Juzgado que se ocupa de las diligencias, por una abolladura en el coche de su representado, Óscar, ya que aseguró que no existía cuando él entregó el vehículo para su inspección. Fuentes del caso explicaron a Efe que un informe pericial de fecha 26 de julio de 2022 del equipo de la Guardia Civil de reconstrucción de accidentes incluye un fotograma en el que se aprecia una "leve abolladura" de material plástico en el vehículo del investigado, un T-ROC de color gris. La defensa sostiene que esa "abolladura" no existía en el momento en que el vehículo fue entregado por el investigado a la Guardia Civil, lo que apoya en un fotograma aportado al Juzgado, que se corresponde con el momento en que los agentes retiraron el vehículo con una grúa y que fue retransmitido por televisión y publicado en diversos medios de prensa escrita. Por estos motivos considera que el informe pericial, al menos en el apartado sobre "anomalías observadas en el vehículo", adolece de una clara "irregularidad". Esther López, de 35 años, fue vista con vida por última vez la madrugada del pasado 13 de enero y fue hallada muerta en una cuneta el 5 de febrero, en la localidad vallisoletana de Traspinedo, donde residía. La autopsia desveló que la muerte pudo ser de etiología accidental u homicida por un atropello y la causa inmediata del fallecimiento fue un shock multifactorial. Permanecen como investigados en la causa Óscar, Ramón y Carolo, mientras continúan abiertas las diligencias para esclarecer el caso.