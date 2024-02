Aparece en Vigo el cadáver desmembrado de una mujer dentro de una maleta tirada en una zona de maleza

La Policía Nacional acudió al aviso de la persona que esta tarde halló restos humanos dentro de una maleta, en una zona de maleza, cercana a la avenida de Balaídos, en Vigo.

Este diario ha podido saber que el cádaver desmembrado correspondería a una mujer que llevaría un tiempo muerta.

La maleta con el cuerpo despiezado de la víctima se encontró en medio de una zona de maleza, en el entorno de Balaídos. / E. V.

Tirada "desde agosto"

La valija encontrada es tipo trolley y estaba envuelta en film, como las que se precintan en los aeropuertos. Se halló en el camino de Espedrigada, y en su interior apareció el cuerpo de la víctima en avanzado estado de descomposición.

Alba Villar

Una vecina asegura que se percató de la presencia de la maleta en el mes de agosto, "pero eso es como un estercolero; ahí tiran de todo, una lavadora, escombro, los perros cagan y mean, entonces yo no voy a andar en cosas que no son mías", aclaró la mujer que se mostró sorprendida con el macabro hallazgo: "Saber que tenía una maleta ahí y que lleva tanto tiempo... quedé pálida"