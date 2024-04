Piden 21 años de cárcel para un hombre por intentar matar a su mujer en Santiago y lesionarla a ella y a su hijo

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña acogerá el día 4 el juicio contra un hombre para el que el Ministerio Público solicita penas que suman 21 años y seis meses de prisión por los delitos de tentativa de asesinato a su pareja, amenazas, violencia de género y lesiones, ocasionadas también a su hijo. Fiscalía pide, además, que se le aplique la agravante de parentesco.

El hombre, recoge el escrito de calificación fiscal, mantuvo desde el año 2014 una relación sentimental con la víctima, con la que tuvo dos hijos y con la que se trasladó a España en enero de 2022.

En febrero regresó a su país aunque el día antes de hacerlo, en el domicilio familiar situado en Santiago de Compostela, "con ánimo de atentar contra la integridad física de su mujer, le propinó un bofetón provocando que se cayese al suelo", estando, además, los hijos, menores de edad, en el domicilio.

Fiscalía señala que, con posterioridad a esa fecha, "de forma constante y persistente, se comunicaba telefónicamente con la víctima enviándole mensajes, con ánimo de atemorizarla e inquietarla". Además, "ante la idea de que rehiciese su vida" la amenazó con matarla.

En abril de 2022, cuando regresó a España, se quedó en el domicilio de un familiar pero en mayo acudió a ver a sus hijos. El día de los hechos "con ánimo de atentar contra su vida, de forma sorpresiva e inesperada, pues llevaba a su hija en brazos, tras posarla en el suelo" se dirigió hacia la víctima, que se encontraba en el baño limpiando, "esgrimiendo una navaja de 24 centímetros de longitud y 13,5 de hoja de doble filo".

Después, relata el fiscal, "se abalanzó" sobre la mujer "clavándosela en reiteradas ocasiones en la zona del pecho". La víctima trató de agarrar la navaja durante unos hechos presenciados por los dos hijos menores.

En un momento dado, intervino el de seis años que trató de evitar que continuase la agresión y auxiliar a su madre "poniéndose en el medio y tratando de arrebatar la navaja a su padre , recibiendo "cortes en la mano derecha por parte de su progenitor, al tiempo que gritaba 'papá por favor no mates a mamá'".

La mujer, añade Fiscalía, "no tuvo oportunidad de defenderse, no solo por lo inesperado del acometimiento sino por no poder salir del baño dado lo reducido del espacio".