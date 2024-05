Absuelto un hombre acusado de agredir sexualmente a la hija menor de su mujer en Narón

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña absuelve a un hombre acusado de abusar y agredir sexualmente de la hija menor de edad de su mujer en el momento de los hechos en Narón. En la sentencia se recoge que los supuestos hechos acontecieron en la vivienda en la que convivía el matrimonio, junto con la denunciante y su hermano -hijos de la mujer, de un matrimonio anterior-. La recurrente hace referencia en su declaración a que en 2021 acontecieron varios episodios en los que el acusado le realizó tocamientos de índole sexual, situaciones que este y la madre de ella desmienten.

En la resolución se indica que, "tras practicar la prueba, no observamos con claridad que la recurrente hubiera sufrido un contacto físico con connotación sexual. Tampoco presenta, por consecuencia de los hechos, una huella psíquica detectable". También se afirma que "los datos obtenidos en la causa no apuntan, directamente, a la afectación de su libertad sexual, y sí a la presencia de temores subjetivos y prevenciones personales, entendibles por razón de la edad y de circunstancias de las partes" y que es insoslayable la aplicación "del principio in dubio pro reo, que se ven interpretando desde hace tiempo como la exigencia de que la condena vaya precedida de la certidumbre de la culpa, pues la duda en el ánimo del juzgador debe conducir a la absolución".