Rosalía da un paso más en su condición de estrella global y se convierte en protagonista de un lanzamiento internacional simultáneo de distintas ediciones de la revista GQ en todo el mundo, siguiendo la estela de recientes portadas globales de GQ como las protagonizadas por Robert Pattinson, The Weekend, Henry Cavill o Tom Holland. Con una sesión de fotos realizada en Barcelona el pasado febrero, Rosalía es portada de GQ España, Reino Unido y México, así como de las ediciones de GQ Hype de Estados Unidos, Alemania y Japón. También será protagonista de los contenidos de GQ en Francia, India, Italia y Tailandia. Considerada en la edición británica como “Queen of the Global Nightclub” (Reina de la Discoteca Global), GQ la consagra como protagonista de “la segunda explosión latina”, tras una primera hornada de artistas como Ricky Martin y Marc Anthony que, a finales de los 90, irrumpieron en el pop anglosajón con éxitos cantados en inglés.