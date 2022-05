Hilo coruñés para la alta costura

¿Qué tienen en común las influencers Sissy Mua y Mery Turiel, las actrices Marta Hazas y Lucía Regueiro y la hija de Beyoncé y Jay Z, Blue Ivy? Todas han vestido y lucido trajes o prendas diseñadas por un joven coruñés de 22 años que cobra cada vez más protagonismo en el ámbito de la alta costura. Caasi Sera es el nombre con el que firma sus creaciones Isaac Castelo. Sobre la alfombra roja del festival de cine de Cannes, entre estrellas de la pantalla y celebridades, Sissy Mua, modelo e influencer francesa dedicada a difundir los beneficios del ejercicio físico, ha paseado esta semana un elegante diseño confeccionado por el coruñés.

El traje que lució Sissy Mua forma parte de la colección con que Caasi Sera puso fin a sus estudios en la rama de alta costura en la escuela de moda ESMOD de París, donde vive desde hace dos años. Lleva el nombre de Le Dernier Éclat (El último brillo), con la muerte y la fama como inspiración. El diseño, de color negro, tiene una larga cola y en el cuello lleva una pieza bordada sobre tul con piedras de Swaroski y cosida con hilo de oro. La influencer la vistió en el estreno de una película.

“Estaba en A Coruña hace una semana y se puso en contacto conmigo el estilista de Sissy Mua, que me pidió prestado un modelo que había visto en la colección. Lo necesitaba ese mismo día a las seis de la tarde para exhibir en Cannes. Llamo a una amiga y conseguimos enviar el vestido, sin saber si al final ella se lo iba a poner. Me enteré al verlo en redes sociales y me puse muy contento”, cuenta el coruñés.

Dos años antes, tampoco imaginaba que la mismísima Beyoncé elegiría entre sus diseños para ampliar el vestuario de su hija Blue Ivy. “María Broz, una profesora que tuve en la escuela Mestre Mateo de Santiago, donde estudié los dos primeros años, me sugirió que hiciésemos una colaboración para vestir a Beyoncé. Pensé que era una locura, con la cantidad de estilistas que tiene ella, ¿cómo iba a fijarse en una marca como la mía que acababa de nacer y no se conocía? Pero lo intentamos, y nos respondió uno de los estilistas, aunque fue un intercambio de impresiones, nada más. Insistimos con otra colección y volvieron a llamarme para pedir de una semana para otra una pieza pensada para la niña en una fiesta de Fin de Año, un top rojo. Al final lo llevó dos meses después en el partido de la Super Bowl”, recuerda Isaac Castelo.

Las revistas Vogue y Vanity Fair se pusieron en contacto con el joven diseñador tras conocer que el top que vestía la niña era suyo, de un español desconocido. El impacto casi inmediato que tuvo su descubrimiento es habitual en el mundo de la moda, asegura el coruñés, que reconoce que ha respondido a aquella repercusión y a la de su diseño posterior vestido en Cannes “con los pies en la tierra”: “Es un campo muy frívolo, pero tengo mis objetivos claros. Quiero ser feliz y disfrutar trabajando en lo que me gusta, no pienso más allá. Sigo siendo un estudiante que se vino a París a cumplir su sueño, y en eso sigo”.

La moda está en el ADN de Isaac Castelo/Caasi Sera. Cuenta que un día, cuando le dijo a su tía Pilar que pensaba estudiar una especialidad sanitaria. Ella, observadora de su talento para el dibujo desde que era niño, le convenció para que se dedicase mejor a algo relacionado con la moda. Fueron a ver a una costurera, diseñaron un vestido y en ese momento su vida “dio un giro de 180 grados”. Creaba vestidos para su tía, para sus amigas, para él… ahora las influencers lo tienen en su agenda para llenar sus contenidos con nuevos diseños de ropa. Le gusta mucho Pierre Balmain y le inspiran diseñadores libaneses como Zuhair Murad o Elie Saab; sus practicas las ha hecho con uno de ellos en Ashi Studio.