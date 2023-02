Beyoncé se sienta ya en el trono de los Grammy, aunque aún sin corona. El pasado domingo, en la 65ª edición de los premios organizados por la Academia de Grabación de Estados Unidos, la artista de Houston consiguió gracias a su disco Renaissance cuatro premios, y batió el récord que ostentaba el director de orquesta húngaro Georg Solti. Con 32 gramófonos, es ya la artista más premiada en la historia de estos galardones.

La celebración tras esos premios a mejor actuación de R&B tradicional, mejor canción de R&B, mejor grabación de dance/electrónica y mejor disco de dance, no obstante, no pudo ser completa y Beyoncé, que gracias a las nueve nominaciones de este año igualada a su esposo, Jay Z, también el récord de candidaturas (88), sigue sin haber recogido el premio a mejor disco del año, un reconocimiento que en esta edición ha ido a parar a Harry Styles por Harry’s House, por el que también ganó mejor álbum de pop vocal. La lista de mujeres negras con el premio gordo de los Grammy sigue estancada en tres: Natalie Cole, Whitney Houston y Lauryn Hill, la última en conseguirlo, allá por el año 1999.

Tampoco pudo Beyoncé repetir en la única de las tres categorías grandes que ha ganado en la larga historia en los Grammy, la de mejor canción, que conquistó la década pasada con All the single ladies. Porque los académicos decidieron reconocer en la categoría el talento veterano y el trabajo de Bonnie Raitt en Just like that, una balada folk sobre una madre que conoce al receptor del corazón trasplantado de su hijo y con la que la cantante, y ahora cada vez más también compositora, suma a los 73 años su 11º Grammy.

Cuentas pendientes

La triunfal noche con asterisco de Beyoncé mantendrá seguro vivas y encendidas las voces que ven demasiadas cuentas pendientes de los Grammy con música y artistas negros, aunque los académicos este año dejaron reconocimientos importantes en este terreno. El premio a mejor nueva artista fue para Samara Joy, una cantante negra de jazz del Bronx que está dando nueva vida a los clásicos. Y la artista de voz monumental y positivismo desbordante que es Lizzo se llevó el premio a mejor grabación por About Damn Time.

Además, Rosalía se convirtió en la única española triunfadora en la 65ª edición de los Grammy al ganar el premio a mejor álbum latino alternativo o de rock por Motomami.“Motomami Grammy Winnerr Queeeee??!”, escribió la artista cuando se enteró en Twitter como en Instagram, acompañando su mezcla de euforia e incredulidad.