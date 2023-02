Hace tan sólo unos meses que Dabiz Muñoz abrió 'RavioXo', el último de sus restaurantes con el busca dar una vuelta a la cocina y que ya ha conquistado a muchos de sus visitantes.

Con este nuevo restaurante, en el que se pueden encontrar platos que van desde los 5 euros hasta los 50, Dabiz Muñoz y su equipo buscan homenajea a los platos estrella de 'DiverXO,' dándoles una vuelta de tuerca. El concepto de este local gira alrededor de las masas y las pastas, que mezcla con sabores y platos de todas partes del mundo.

El último en disfrutar de sus suculentos platos ha sido el cocinero Alberto Chicote. El presentador y compañero de Cristina Pedroche ha querido compartir su experiencia y opinión sobre el restaurante con una publicación de Instagram.

"Pues me da mucha rabia que solamente pueda unir 10 fotos del PEDAZO DE FIESTA que nos han ofrecido los miembros del equipo de @dabizdiverxo. Un menú que no deja de subir en cada plato, que no deja títere con cabeza, sugerente, embriagador, provocador, divertidísimo y embaucador", escribe el cocinero.

"Dabiz lo ha vuelto a hacer, y no puedo más que agradecerle que lo haya hecho. Es magnífico. Así, sin mas", apunta.

Alberto Chicote disfruto de un menú de siete platos, un cóctel para acompañar y un postre que harían un total de unos 157 euros, a lo que se tendría que añadir 16 euros más por el cocktail.