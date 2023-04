Una semana de su ingresado en el hospital, Joaquín Cortés recibió el alta sin un diagnóstico muy claro. El bailaor estaba en un hospital madrileño tras varios días con malestar físico, sufrir un síncope y desvanecerse. Él mismo informaba en redes sobre su estado de salud asegurando que “todo saldría bien” y revelando lo mucho que echaba de menos a sus pequeños, Romeo y Andrea, de 4 y 2 años, respectivamente.

Joaquín subía una publicación a su Instagram con la última hora de su estado. Horas después, recibía el alta médica y contaba a los medios cómo había vivido estos días: “Empezaron a hacerme pruebas, algo surrealista. Yo venía por una gripe y casi me muero, pero lo importante es que estamos aquí”. Además, agradece a la sanidad pública el trato dispensado: “Tenemos una sanidad pública maravillosa. Me habrán hecho como 20 pruebas”. Y afirma: “El baile me ha salvado, me seguirá salvando. Me quedan unos cuantos años más dando vueltas por el mundo y llevando la cultura española a todo el mundo”.