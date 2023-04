No todo el mundo sabe que Víctor Elías, aquel niño que conocimos gracias a su papel en “Los Serrano”, tiene un parentesco familiar con nada más y nada menos que la Reina Letizia. Y es que Amelia del Valle, madre de Elías, era prima hermana de Jesús Ortíz, el suegro del Rey Felipe VI.

Una gran casualidad que Víctor siempre ha tratado con total moralidad, ya que desde hace años no mantiene una relación muy cercana. A pesar de ello, el actor y cantante siempre defiende a su prima lejana y esta vez no ha sido menos: “A mí si que me gusta. Creo que coger esa responsabilidad no es fácil y ella está sabiendo hacerlo”.

El artista también ha asegurado en esta ocasión que Letizia es una mujer muy cercana con todo el mundo: “Sí, es una crack. Lo ha sido siempre y lo demuestra todos los días”. Víctor confiesa que todavía no ha tenido la ocasión de ver el vídeo viral que protagonizó la Reina en Córdoba, donde una ciudadana le lanza multitud de piropos, pero excluyendo a parte de la Familia Real. “Me encanta, lo tengo que ver”, asegura el joven entre risas.

Otra de las dudas que nos ha creado esta curiosa conexión, es saber si escuchan la música de su pareja, Ana Guerra, en palacio: “No creo la verdad. No creo pero indagaré”.

Por otra parte, Elías desvela que por el momento, no será él quien le pida matrimonio a la cantante: “Yo estoy esperando que me lo pida ella”. Por el momento, ambos quieren esperar unos años para formar una familia: “Somos jóvenes, nos queda todavía mucha carrera. Lo bueno es que vamos al mismo paso porque nos dedicamos a lo mismo. Entonces yo creo que para cuando nos llegue el tiempo, nos llegará a la vez, y es muy positivo”.

Agradece poder trabajar con ella ya que la confianza hace que sean honestos el uno con el otro: “La verdad es que Ana es una persona exigente en su curro y eso es muy bueno. Y a mí también me exige mucho, y eso ya era desde antes. Ahora, lo único es que hay más confianza para decir ‘aquí se te está yendo la olla, Víctor’ y yo ‘vale, vale, perdona’”.

Finalmente, confirma que espera impaciente la publicación del disco en colaboración con Fran Perea en el que participa con Ana Guerra: “Este es el mayor ‘remember’ que se podía hacer. Queríamos hacerlo desde la parte de la música, Fran y yo, y con las colaboraciones hemos mezclado dos generaciones. Ha sido muy divertido”.