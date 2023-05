Parecía que Laura Escanes pasaba por su mejor momento, o eso dijo ella. En un momento en el que destacar ser muy feliz junto a Álvaro de Luna, colaborando con infinidad de marcas y siendo noticia día sí día también, nada hacía presagiar un anuncio como este.

La influencer se ha hartado en infinidad de ocasiones en defender la salud mental y ella misma ha hablado numerosas veces de sus visitas la psicólogo, algo que recomienda a todo el mundo. Sin embargo, ni la terapia ha podido frenar el estrés al que se ve sometida debido a la gran cantidad de trabajo que tiene.

La gran cantidad de publicaciones que realiza ultimamente, la presión cada vez más alta debido a su crecimiento el último año y los haters multiplicándose han terminado con la paciencia de Laura Escanes, que parece haber tocado fondo.

Según ha comentado a partir de su Instagram, Laura Escanes ha decidido descansar, respirar y coger fuerzas: "Llevo 48 horas con ansiedad y mi cuerpo necesita parar".

Laura Escanes realizó un comunicado en su Instagram explicando la situación

En la tarde de ayer, Laura Escanes sorprendió a todos con un comunicado en el que anunciaba que debía descansar: "Hoy tenía un evento muy importante al que no voy a poder ir. Nunca he cancelado nada a 24 horas de ir porque siempre soy muy profesional y valoro mucho el trabajo y esfuerzo que hay detrás de cualquier organización. Pero lamentablemente hay cosas que no se eligen. La ansiedad y el pánico no se pueden elegir. Si me seguís habréis visto que estos días he estado un poco ausente (de hecho he intentado dejar grabados todos mis compromisos profesionales con tiempo porque sabía que estaba llegando a mi límite). Y esta semana he petado".

"Llevo 48 horas con ansiedad y mi cuerpo necesita parar. A veces intento llegar a todo y estas semanas han sido muy intensas, de mucho trabajo y mucha tensión acumulada. Por recomendación y por decisión propia he decidido priorizar mi salud mental. Los que sufrís de ansiedad y ataques de pánico sabréis de qué os hablo. Hoy era imposible asistir. Y aún así la culpa y la presión sigue dentro de mí por no poder dar lo que otra gente espera de mí incluso en mis peores momentos", continuó Laura Escanes.

Finalmente, agradeció el apoyo a sus seguidores y seres queridos: "Siempre me quedo con lo positivo y también he recibido apoyo y empatía. El apoyo a la salud mental se demuestra en cosas como estas. Así que gracias a parte del equipo de la organización que lo ha entendido y me ha respetado".

Desde esa publicación, la influencer no ha vuelto a realizar ninguna publicación y parece que tardará un tiempo en volver a aparecer por sus perfiles de redes sociales.