La utilidad de las inteligencias artificiales es algo incuestionable, como también lo es el peligro que puede comportar hacer una mala praxis de ellas. La última en sufrir las consecuencias de un generador de imágenes con Inteligencia Artificial (IA) ha sido la influencer Laura Escanes, que, a través de sus redes sociales, ha denunciado que existen fotografías falsas de ella en las que aparece desnuda.

“Me ha llegado un link donde hay fotos mías desnuda editadas y creadas por IA. A parte de sentirme totalmente utilizada y expuesta, hay algo que hace que me hierva la sangre”, ha comenzado diciendo en un tuit. “El cuerpo de una mujer no se utiliza. Ni para el placer, ni para abusar ni para manipular. Me repugna la persona que las haya creado, pero también los que están ahí y les parece divertido y callan”, ha lamentado la influencer catalana.

Más tarde, la barcelonesa ha respondido a uno de los comentarios a su primer tuit: “Hay una cosa que es el consentimiento o la decisión propia. Y ella lo hace porque es su decisión y su cuerpo y porque no tiene nada de malo. Que lo hagan con el mío, diciendo por mí, sin consentimiento, no es lo mismo. Si quiero desnudarme yo decido cuándo hacerlo, no unos energúmenos”, ha sentenciado.