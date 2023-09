La influencer, que disfrutaba de unos días de descanso junto a su actual pareja, Álvaro de Luna, ha vuelto a las redes sociales por todo lo alto. Su último tuit ha sido tan polémico como viral.

La influencer recuerda uno de las polémicas más sonadas a las que tuvo que hacer frente hace unos años. Aún era pareja del televisivo Risto Mejide. En aquel entonces empezó a circular un audio en el que se oía a una chica gritarle a su pareja y reprocharle que pasaba de todo. Ese audio se filtó como si fuese de Laura Escanes y a ella le tocó dar infinitas explicaciones sobre aquello. Ahora, años después, ha decidido recordar aquel momento y su mensaje a reventado Twitter. Cuenta con millones de visualizaciones y miles de comentarios.

Soy el único al que Melyssa le ha recordado al audio viral de Laura Escanes? #LaIslaDeLasTentaciones3 pic.twitter.com/nrvtSSzs8P — Nacho Sánchez (@nacho_sancheez) September 30, 2020

El mensaje, transcrito por Escanes y sin ningún contexto, dice así: "Has vuelto a demostrarme ahora, ¿vale? Que te la pela todo, que te la pela TODO. Estoy cabreada y sigues sin decirme nada, que te la pela absolutamente todo, ¿vale? Todo. Con lo cual, estás respondiéndome con 3 frases de mierda, viendo cómo estoy, sabiendo que lo has hecho tu mal".

De primeras, las palabras de Escanes causaron confusión. Aunque muchos sí recuerdan de qué iba el tema. "Esto es historia de España", comentaba un usuario.

Fueron muchas las personas las que apuntaron al oportunismo de la inlfluencer. No entienden a qué viene esto y le espetan un "otra que factura", en alusión a la canción que Shakira le dedicó a Pique tras su ruptura con la que sacó mucha rentabilidad al final de su relación.

Nuevo look

El pelirrojo está de moda. La última en sumarse a la lista ha sido Laura Escanes. La joven ha dado un giro a su imagen y el resultado es sobresaliente. La ex de Risto Mejide es muy dada a cambiar de look y aunque sea habitual verla luciendo su melena rubia o a su cabello oscuro, no es la primera vez que se atreve con la melena cobriza.

Perturbadora foto

El que podría ser un 'post' normal de bienvenida al mes de la llegada del otoño ha derivado en algo inesperado. Su foto más "rara", dice la 'tiktoker' de corazón Júlia Elias, que recoge en un vídeo la incertidumbre que genera la última instantánea que la futura presentadora del 'reality' de TV3 La travessa ha compartido. "Septiembre creo que está en el top de mis meses favoritísimos", escribe para acompañar un carrusel de imágenes en el que aparece muy guapa. Producida, con el pelo recogido y un maquillaje inmaculado. Top negro palabra de honor con vaqueros. Básica, pero resultona.

¿Qué le pasa a estas fotos, entonces? Hay una de ellas en las que se la ve muy diferente a como acostumbra. Vaya, que cuesta identificarla. Que no parece ella, incluso.

Elias lo analiza: "yo no sé si es el peinado, el maquillaje, la pose... Pero es que parece que se haya cortado un poco la cara, como afinado la nariz".

Los usuarios de la red social de vídeos cortos se hacen todavía más preguntas y plantean diferentes escenarios. "Es el filtro". "Yo creo que se ha operado la nariz". "Usará 'facetune' o alguna app de esas". El análisis definitivo: "1. Los 15 días de vacaciones eran el postoperatorio. 2. Parece Aitana". Un aire a la de Sant Climent sí que tiene, pero... ¿y si esos quince días alejada de las redes sociales fueron para esconderse durante las semanas después de una intervención estética? Todo son elucubraciones, aunque no cabe duda de que, si no se ha hecho nada, su rostro en la fotografía dista mucho de la realidad.