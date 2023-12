Gerard Piqué y Clara Chía esperaban que su amor floreciera en paz y felicidad después de que Shakira, la expareja del futbolista, se mudara a miles de kilómetros de distancia. Sin embargo, la realidad parece ser más complicada de lo que imaginaron.

Según ha revelado el 'paparazzi Jordi Martín' en el portal 'TV Notas', los problemas ahora acechan a la pareja, y en esta ocasión, la fuente de conflicto proviene desde su propio hogar. Al parecer, los padres de Clara Chía no ven con buenos ojos la relación con el exjugador del Barça.

"La familia de Clara Chía no quiere a Piqué, los papás no lo quieren", ha declarado el periodista, conocido por su cercanía a Shakira, y ha añadido que Piqué "no puede pisar la casa" de los padres de la joven.

Además, parece que Chía tampoco está visitando la casa familiar. "Cuando Piqué viaja a Miami para ver a sus hijos, Clara Chía no duerme en casa de sus padres, prefiere quedarse en casa de una amiga, porque está enfadada con sus padres por no aceptar a su pareja", añade Martín.