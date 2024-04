Pablo Alborán anuncia su retirada temporal de la música

Sorpresa mayúscula en la visita de Pablo Alborán a El Hormiguero, donde después de dos años de intensa y exitosa gira de conciertos por España, Latinoamérica y Estados Unidos anunció que se retira temporalmente del mundo de la música para coger fuerzas después de una temporada “frenética” que le ha pasado factura en la voz.

“Han sido muchos años de trabajo intenso y necesito barbecho. Necesito volver a escribir sin toda esa presión. Y me apetece observar, me apetece vivir también como espectador. Ver música en vivo, porque necesito inspirarme. Necesito estar con los míos y escribir sin ningún condicionante”, reveló, confesando que no tiene ni idea de cuánto tiempo estará alejado de los escenarios. “No sé cuánto tiempo será, pero es importante descansar”, reconoció.

Como asegura, “cuando estoy creando soy bipolar, esquizofrénico… Hay un punto de adrenalina y ausencia de juicio brutal. Y es realmente sanador. Te olvidas de ti, te olvidas de todo y lo único que quieres es escupir lo que llevas dentro”. Y esa es la sensación que quiere recuperar con este parón.

Alborán ha revelado una anécdota sobre la importancia de estar bien mentalmente para poder darlo todo en sus conciertos. “Venía de Madrid con un poco de afonía, y cantaba en Quito. Decidí hacer cinco días de silencio. Me comunicaba con un cuadernito y un boli. Y el día del concierto, voy a la prueba de sonido súper confiado y no tenía voz. Me llevaron a un parque, me puse a respirar, me subí al escenario y logré cantar. Y me di cuenta de lo importante que es la cabeza”, explicó.