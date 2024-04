Rafael Amargo sale de la cárcel “muy emocionado”

“Estoy muy emocionado. Solo me voy a acordar de los que dejo ahí dentro, en el módulo terapéutico, el módulo 14. Un abrazo para mis chicos”. Fueron algunas de las primeras palabras que el bailaor Rafael Amargo dijo tras salir de la cárcel de Soto del Real después de que la Audiencia Provincial de Madrid decidiera dejarlo en libertad provisional hasta que se conozca la sentencia del juicio que ayer acabó. Tendrá la obligación de firmar en el juzgado cada 15 días, medida que también se dictó para el productor Eduardo de Santos.

“Una prisión es una prisión, he intentado llevarlo lo mejor posible siendo fuerte”, reconoció ante los medios congregados en el exterior del recinto penitenciario. También expresó su confianza de que la sentencia sea finalmente absolutoria “y si no, la recurriremos hasta donde haga falta”. La Fiscalía pide 9 años de cárcel para el artista y otros tantos para el productor. Visiblemente emocionado, Amargo recalcó que ahora “tengo que volver a empezar de cero” y dedicó unas palabras especialmente cariñosas a su pareja, Luciana Bongianino, que llevaba una camiseta con el lema Amargo is innocent. “Si hay un altar es el que se merece ella porque ha estado todos los días, no faltado ni uno”, subrayó el bailaor.

En cuanto a su estancia en prisión, explicó que ha supuesto “casi hacer las prácticas” del máster sobre drogodependencia y salud mental que estudió en la universidad. “El sistema de reinserción hay que trabajarlo muy bien”, incidió para que los que salen de la cárcel lo hagan como “personas nuevas”. “El hombre que entró aquí hace cinco meses no es que el está saliendo ahora”, reconoció.