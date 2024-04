Bon Jovi deja “en manos de Dios” la curación de sus cuerdas vocales

El cantante Jon Bon Jovi cree que la curación de sus cuerdas vocales, tras someterse a una intervención quirúrgica, “depende de Dios”. En una entrevista con Fox News Digital antes del lanzamiento de la serie documental Thank You, Goodnight: La historia de Bon Jovi, explicó sin rodeos que la recuperación de una cirugía de las cuerdas vocales “es lo peor”. “Es una mierda”, dijo el intérprete de Livin’ on a Prayer. “Pero, si lo comparo con los atletas... cuando Kobe y el tendón de Aquiles, o Michael Strahan y el pectoral, Tom Brady con la rodilla, Tiger Woods preparándose para otro Masters... no es fácil para ninguno de ellos”.

“Y sé que su ética de trabajo y la mía son muy similares. Nadie anticipa una lesión como esta. Y depende de Dios arreglarlo o no, pero ciertamente estoy al lado del Señor trabajando en ello”, precisó el cantante. Jon Bon Jovi, de 62 años, se sometió a una cirugía de garganta en 2022 después de sufrir una atrofia de las cuerdas vocales.