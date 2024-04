El guiño de Taylor Swift a Fernando Alonso en su último disco: “Soy un Aston Martin”

Taylor Swift ha desatado una oleada de especulaciones entre sus seguidores con una referencia sorprendente a Fernando Alonso. El lanzamiento de The Tortured Poets Department no solo ha sido un evento musical, sino un acontecimiento que ha desvelado detalles intrigantes sobre la vida amorosa de la cantante.

El tema imgonnagetyouback ha llamado especialmente la atención debido a su mención directa al piloto de Fórmula 1. La letra, cargada de emotividad y despecho, revela una faceta más íntima de Swift mientras hace alusiones a sus experiencias sentimentales pasadas. “Pequeña charla, gran caminata, actúa como si no me importara lo que hiciste. Soy un Aston Martin que condujiste directo a la zanja. Luego corrió y se escondió. Y te diré una cosa, cariño”, reza esta parte de la canción. Esto no es todo, ya que el propio Fernando Alonso ha entrado al trapo. El piloto asturiano ha pulsado el botón de “me gusta” a una publicación en X (lo que antes era Twitter) acerca de esta canción.

La mención a Alonso, aunque breve, ha generado un revuelo en las redes sociales, alimentando aún más el interés de los fanáticos por descifrar los entresijos de la vida amorosa de la artista.