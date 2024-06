Una reboda con amigos para Iván Ferreiro

Iván Ferreiro regresó ayer a San Vicente do Mar (O Grove), pero no para volver a reunir a miles de personas y cantar en uno de los templos nacionales de la música en directo, como es la sala El Náutico, situada en la playa de A Barrosa y de la que siempre se confesó enamorado, de ahí que la frecuente todos los años. Aunque acabó cantando, como todos los presentes, esta visita del afamado cantante vigués se debió a una fiesta muy especial, en la que no faltaron la música, las copas, el buen rollo y la mejor comida.

El motivo de este encuentro no era otro que celebrar con algunos de sus más allegados, amigos y estrechos colaboradores su reciente matrimonio con Noa García.

Lo hicieron recreando una ceremonia sobre el escenario de conciertos, donde Noa lucía radiante de blanco y Guadi Galego puso la música a su llegada, con el tema Fronteiras adaptado a Los Piratas.

Al igual que el padre de la novia, el exprofesor y poeta Antonio García Teijeiro, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, puso los poemas y la emoción, en su caso recitando versos de Palabras para Julia.

Prácticamente fue volver de la luna de miel y dejarse seducir de nuevo por el mágico atractivo de El Náutico, donde el artista y su pareja estuvieron acompañados por otros personajes también conocidos, como integrantes de la banda León Benavente o Nicolás Pastoriza. Lógicamente, no podía faltar Leiva, con el que compartió tantas vivencias y actuaciones sobre el escenario de esta sala que dirige el empresario Miguel de la Cierva.

Un escenario al que ayer se subieron Iván y Noa para celebrar su matrimonio y agradecer las muestras de cariño de su gente y amigos como los laureados cocineros con estrella Michelin Pepe Solla y Javier Olleros.

Ellos, que son otros asiduos visitantes del local, también estuvieron presentes en esta selecta fiesta privada, en la que no dudaron en ponerse el delantal para elaborar unos suculentos aperitivos y una buena paella, que es, quizás, el plato más representativo de cuantos rodean a las fiestas que se llevan a cabo en la sala de conciertos de la playa de A Barrosa. En definitiva, que Iván Ferreiro, al que muchos recuerdan y admiran por haber sido durante trece años el cantante, líder y principal compositor del grupo Los Piratas, dio y recibió cariño por doquier en esta cita a puerta cerrada.

Ni que decir tiene que entre los invitados personas desplazadas desde diferentes rincones de Galicia. También de Vigo, donde a finales de 2003, Ferreiro y su hermano Amaro tocaban en el pub El Ensanche. Desde entonces, el nombre y la voz de Iván Ferreiro no han dejado de sonar, labrándose una trayectoria que lo ha situado en el sendero del éxito. Camino que ahora más que nunca recorrerá de la mano de Noa, con la que ayer brindó a orillas del Atlántico en la hermosa costa de la península de O Grove, desde la que, en la lejanía, se aprecian las también admiradas islas Cíes.