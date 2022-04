Los puntos negros se han convertido en los grandes enemigos de nuestro rostro. Esta mezcla de grasa, suciedad y células muertas que se acumulan en los poros, taponándolos y dándoles un color oscuro aparecen en la cara de forma más habitual de la que nos gustaría. La gran mayoría de ellos se manifiestan fundamentalmente en la parte central de la nariz, frente y barbilla y pueden ser complicados de quitar.

Una buena limpieza facial es fundamental para evitar su aparición pero esto no siempre es suficiente. Por ello hay diferentes productos que podemos utilizar para eliminarlos en apenas unos minutos como los parches limpia poros, una solución de raíz que absorbe la grasa y limpia el poro además de cerrarlo. Una manera perfecta de eliminar los puntos negros y dejar el poro en perfectas condiciones.

Una alternativa muy económica y eficiente que está triunfando en el mundo de la cosmética son los parches limpia poros de 'You Are The Princess', la firma de belleza que está a la venta en tiendas como Primor y que ha puesto a la venta este productos permite acabar con este problema estético en solo 10 minutos y por menos de 1 euro.

¿Cómo eliminar los puntos negros de raíz?

Limpia bien la cara, como de manera habitual, con un limpiador específico para el rostro. Humedece la zona del rostro donde se va a aplicar el parche. Para un resultado extra se puede abrir el poro con vapor (ya sea mediante una ducha caliente o un baño de vapor). Con esta acción se reblandece el punto y las propiedades del parche penetrarán con mayor facilidad. Sécate bien las manos y coloca el parche evitando los pliegues. Deja secar entre 8 a 10 minutos para que su fórmula penetre y absorba toda la suciedad. Retira lentamente comenzando desde los extremos. Hay que hacerlo poco a poco y evitando los tirones pues las tiras faciales se secan y endurecen, por lo que pueden llegar a dañar la piel y causar lesiones.

Después de todo este proceso es recomendable aplicar un tónico para cerrar bien los poros. Se aconseja repetir el proceso al menos una vez por semana.